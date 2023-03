BBB 23: De volta, Larissa comanda estratégia no Quarto Deserto: ''Torcida da gente''

Ao voltar para a casa, Larissa comanda estratégia com aliadas trazendo informações pertinentes de fora

De volta ao BBB 23 após a repescagem, Larissa retornou com informações de fora da casa e compartilhou com suas aliadas o que pensa que devem fazer no jogo para agradar ao público do reality.

A professora de Educação Física então apontou que acredita que a líder Sarah Aline colocará Bruna Griphao no paredão e por isso, ela comentou quem devem votar para a berlinda.

"Tem que fazer Paredões estratégicos, de três pessoas que não estão jogando tanto. Obviamente a gente não vai conseguir fazer agora. O problema é que eles estão em maioria", disse Larissa. "Problema é que estão em maioria, e a Sarah tem o Líder", explicou Aline Wirley. Amanda então falou sobre uma possível dinâmica. "Mas o Contragolpe", disse a médica.

Larissa então falou que precisam contar com o apoio dos fãs. "Aí é só a torcida da gente, porque aí vai sempre um daqui do quarto. Vou dar exemplo de um Paredão: Gabriel, Marvvila e Sarah. Três pessoas que jogam, mas são pessoas que não movimentaram tanto o jogo", disse ela.

"Quem de nós três Sarinha vai colocar no Paredão?", questionou Aline. "Acho que provável ser eu", comentou a atriz. "Ou a Bruninha ou Amandinha", afirmou a cantora. Larissa então apontou Bruna como a opção da líder. "Acho que agora ela vai na Bruna. Acho que ela pode ir na Bruna porque o Fredão vai falar coisas. Acho que ela pode pensar porque Amanda está com uma torcida forte. Pode pensar estrategicamente em botar a Bruna. Ou pode eu, né", disse ela.

"Mas a casa vai em mim", disparou Amanda. Depois, Larissa afirmou que seria coerente votar em Gabriel Santana ou Cezar, já que não seria estratégico puxar Domitila ou Ricardo agora porque os dois estão em evidência pelo público. Bruna então discordou por não votar no ator, que até se declarou para ela e prometeu uma imunidade. "Única pessoa que não voto do outro quarto", declarou a atriz.

Veja a volta de Fred Nicácio e Larissa ao BBB 23:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Big Brother Brasil (@bbb)

Indignada, Larissa detona sister e invoca com ela: ''É maldosa''

Parece que Larissa ainda não digeriu certas coisas que ouviu e viu fora do BBB 23. De volta à casa mais vigiada do Brasil após a repescagem, a sister se mostrou bem incomodada com Domitila. Inclusive, ela falou mais uma vez sobre o episódio da miss no Quarto Branco com Fred Desimpedidos falando da professora aproveitar a vida no direct de sua rede social.

Após expor as falas que não gostou para todos os brothers na casa, Larissa resgatou mais uma vez o assunto no Quarto Deserto com Bruna Griphao, sua aliada no jogo.

"A Domitila é maldosa em várias falas dela. Ela tem muita qualidade, muita coisa que admiro nela, mas ela maldade em várias falas. Isso não tira. Mudou alguma coisa desde domingo, pra ter ficado tão acirrado ela e Fred. Fred já sabia que ele sairia se batesse no Paredão", comentou ela. Veja mais da conversa aqui.