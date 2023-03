Fora do BBB 23, Fred detona falta de higiene de brothers: “Porqueira”

Durante o ‘Mais Você’, Fred abriu o jogo e revelou detalhes sobre a falta de higiene dos confinados no BBB 23

Fred Desimpedidos (33) foi convidado para tomar café da manhã com Ana Maria Braga (73) no ‘Mais Você’, desta quinta-feira, 23. Mas o eliminado da semana do BBB 23 não manteve os modos à mesa com a apresentadora e decidiu abrir o jogo sobre detalhes específicos da higiene dos brothers - ou da falta dela.

Ana Maria puxou o assunto e Fred imediatamente soltou o verbo, detonando os colegas de confinamento: "Agora que eu estou aqui do lado de fora e não faço mais parte disso, vocês não têm noção da porqueira que é a casa do Big Brother. Não por culpa da produção, não por culpa de nada que tenha a ver com a Globo, é a galera que mora”, criticou.

Em seguida, o jornalista começou a revelar detalhes sórdidos: "A galera é muito porca. Num primeiro momento, teve a treta do fio dental, porque a pessoa usava o fio dental e jogava na bancada. Eu achei exagero, em um primeiro momento, do Sapato”, Fred relembrou que o lutador costumava implicar sobre a questão da higiene.

“Eu sou zero organizado, sou bagunceiro, mas lá era uma das pessoas mais organizadas, porque realmente o pessoal perde o limite" e continuou: "Ninguém troca o lixo, tem gente que passa resíduos misteriosos e duvidosos na parede, na cozinha o pessoal deixa 18 copos. Tinham sete pessoas na casa e 18 copos na pia, não faz o menor sentido", detonou.

Fred Desimpedidos falando sobre a imundície é falta de higiene dos participantes do #BBB23. Ele também assistiu a cena em que Fred Nicacio usa a escova de dentes dele para pentear a sobrancelha do Gabriel



FRED NO MAIS VOCÊ pic.twitter.com/QVLzZ0r4Xr — KIRIDINHA (@OlhaKiridinha) March 23, 2023

Fred abre o jogo sobre relacionamento com Larissa fora do BBB 23

Eliminado do BBB 23, Fred Desimpedidos foi questionado sobre o destino do relacionamento com Larissa: "Sim, Laried vive aqui fora! Fiquei muito feliz quando eu saí do programa e ainda tive a oportunidade de dar um beijinho nela ali, antes de sair, então saí da melhor maneira possível...", disse sobre o breve reencontro com a amada ao ser eliminado.