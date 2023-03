BBB 23: "Viver outras coisas", diz Fred sobre relacionamento com Larissa

Fred abriu jogo sobre futuro do relacionamento dele com Larissa após o BBB 23

Ao ser eliminado do Big Brother 23, Fred Desimpedidos foi questionado sobre o destino do relacionamento com Larissa, com quem ficou durante o confinamento. Ele ainda citou o nome dado para o casal por fãs, "Laried".

"Sim, Laried vive aqui fora! Fiquei muito feliz quando eu saí do programa e ainda tive a oportunidade de dar um beijinho nela ali, antes de sair, então saí da melhor maneira possível...", disse sobre o encontro que tiveram ao chegar na sala com os participantes da repescagem.

"E ainda saber que tem muitas pessoas que têm um carinho gigantesco com a gente", disse ele, comentando o amor dos fãs pelo casal.

"Então, com certeza, tô esperando a Lari aqui fora. Pra gente conversar bastante. Muito sobre jogo, mas também viver muitas outras coisas também", respondeu o Desimpedidos.

O influenciador também compartilhou uma selfie com o filho Cris, fruto do seu relacionamento com a youtuber e empresária Bianca Andrade.

Fred surgiu deitado no chão vestindo uma camiseta regata branca. O pequeno Cris aparecia sorrindo ao lado do pai com uma camiseta verde.

“Agora sim, com o meu maior prêmio”, se declarou o papai na legenda da foto fofa do reencontro entre pai e filho.

Veja vídeo: