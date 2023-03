BBB 23: Apaixonado? Gabriel Santana promete defesas a Bruna: ''Fofo''

Ator Gabriel Santana promete imunidade e até votos no Quarto Fundo do Mar para defender Bruna Griphao do paredão

Recentemente, o ator Gabriel Santana se declarou para Bruna Griphao e acabou levando um fora da atriz. Mesmo assim, ele mostrou que continua com um grande carinho pela loira a ponto de defendê-la no jogo, como revelou em uma conversa com a sister nesta quarta-feira, 22.

Falando sobre as possibilidades para o próximo paredão os atores apontaram Marvvila, Cezar Black e até Sarah Aline como os próximos ameaçados.

"Quem eu acho que está muito safe é a Sarinha. Não vejo ninguém na casa votando na Sarinha hoje", analisou a sister. "A Sarinha é a pessoa mais protegida da casa", disse Gabriel Santana. "Acho que ela está muito safe. No resto, está todo mundo na mira. Mas essa semana eu visualizo mais eu, dependendo da dinâmica", falou a atriz.

Gabriel Santana comentou que tudo dependerá de quem ganhar o líder e Bruna se mostrou preocupada. "Se a gente não ganhar o Líder, é capaz até de ir nós três", avaliou ela. O ator então fez uma confissão para a sister: "Eu não gosto de falar pra não prometer nada, mas se eu ganhasse o Anjo essa semana eu te daria".

Bruna Griphao reagiu com a promessa: "Assim eu choro. Não promete, nem fala. Mas fofo, obrigada". O papo entre os dois continua e, agora, o ator fala sobre seu pódio no reality. "Eu estava conversando com a Sarinha e, hoje em dia, de fato, o meu pódio está muito flexível. Eu não estou mais baseando o meu pódio só em lealdade. Hoje, você é uma das minhas prioridades. A Sarah, a Marvvila... E eu voto em pessoas do meu quarto antes de votar em você", declarou Gabriel Santana.

Gabriel Santana se declara para Bruna Griphao

A festa do líder rendeu muito acontecimentos para os brothers. Até um participante quietinho, o ator Gabriel Santana, resolveu se declarar para Bruna Griphao e tentou ter algo com a sister, mas não teve muito sucesso.

Ao conversarem de mãos dadas, o brother abriu seu coração e comentou os sentimentos que tem pela loira, que logo se mostrou amiga dele. "Você sempre foi um diferencial pra mim aqui (...) por você eu tenho um carinho muito singular", disse a atriz.

Gabriel então respondeu: "Sim, e esse foi meu maior medo aqui dentro (...) eu só cansei de fingir pra mim que eu não sinto isso". “Eu não vi isso acontecendo. Eu nunca nem desconfiei”, falou ela. “Eu nunca cobrei isso de você. A única pergunta que eu te faço a partir de agora é, eu continuo ou não continuo?”, questionou o ator perguntando se teria chance. Bruna fez que não com a cabeça, e ele aceitou.

Momentos depois, o brother contou para Fred Desimpedidos o episódio que recebeu um fora da garota. “Acabei de me declarar pra Bruna”, disse ele. Fred riu: “Dava pra ver que você estava afinzinho”.

Em seguida, o jornalista questionou o participante se ele estava aliviado ou arrependido de ter se declarado. “Aliviado por falar, arrependido também”, declarou Santana.

Veja o momento de Gabriel Santana se declarando para Bruna Griphao: