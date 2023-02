BBB 23: Larissa chama Cristian de falso e expõe brother: "Venenoso"

Larissa afirmou que Cristian fala mal de participantes que dormem no quarto "Fundo do Mar" do BBB 23

No último Jogo da Discórdia, cada participante deveria escolher dois participantes e colocar em cada um deles uma placa com um adjetivo negativo.

Larissa colocou a placa de "Venenoso" em Cristian e de "Sonsa" em Paula. Ela reclamou de ter recebido cobra no Queridômetro do brother.

A professora de educação física também o chamou de falso e enumerou diversas vezes em que ele reclamou dos participantes de seu grupo, do quarto "Fundo Do Mar".

"Venenoso e falso é ele. Várias situações que já vi ele falando do mal grupo dele para o nosso grupo. Ninguém me contou, eu vi. Vi ele revirando o olho e falando mal da Domitila. Hoje, ele estava falando que tinha que rever o VIP. Você fala mal do seu grupo o tempo inteiro", argumentou Larissa.

Sobre Paula, Larissa explicou que não tem muita troca com a biomédica, mesmo elas fazendo parte do mesmo grupo, os que dormem no quarto "Deserto": "É a pessoa que não tenho tanta conexão".

BBB 23: Larissa fica incomodada com atitude de Cara de Sapato

Larissa desabafou com Amanda sobre uma atitude de Antonio Cara de Sapato Jr no BBB 23. Ela confessou que ficou incomodada com a presença dele na cozinha enquanto preparava uma refeição.

“Amiga, vou ter que falar com o Sapato. Fui na cozinha hoje cozinhar lá, meu Deus, cara. Vou ter que falar para ele”, disse ela. Então, Amanda perguntou o que aconteceu e ela explicou.

“Eu queria botar o arroz para cozinhar e ele o tempo inteiro se metendo”, contou ela, e completou: “É que ele está no limite, eu sei disso”.

Amanda disse que tem muita coisa acontecendo no jogo, e Larissa respondeu: “Mas acho que está sendo demais. Acho que isso pode até não estar sendo bem visto lá fora”.