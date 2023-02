BBB 23: Cezar Black chama Aline Wirley de mosca-morta

Cezar Black dá placa com o adjetivo de 'mosca-morta' para Aline Wirley no Jogo da Discórdia e ela rebate

Durante o Jogo da Discórdia desta segunda-feira, 6, o enfermeiro Cezar Black escolheu Aline Wirley para receber uma placa com um adjetivo negativo durante a dinâmica. Ele deu a plca de 'mosca-morta' para a sister e justificou a sua decisão.

“É uma pessoa que dentro do jogo busca muito a neutralidade. Ela acaba se dando bem com todo mundo. Ela não se coloca em alvo de ninguém”, disse ele. Então, Aline rebateu e também o chamou de mosca-morta. “Eu acho a mesma coisa de tu. Eu te acho mosca-morta”, afirmou sem pensar duas vezes.

Logo depois, Cezar também deu uma placa para Ricardo. Ele escolheu a placa de 'dono da casa' para o brother e contou que deu isso por causa da convivência dele com os outros participantes. “Por situações já vivenciadas aqui no jogo, inclusive o lance do fio-dental e até o lance da xepa. É uma coisa que está redundante entre o discurso do pessoal. Ele acaba comendo a comida em um volume grande dentro da casa”, alfinetou.

Em resposta, Ricardo disse que já se entendeu com as pessoas. “Quem reclamou do fio-dental foi o Sapato e eu realmente errei em ter deixado na mesa. E você está falando da quantidade de comida que eu comi, você viu que quando eu coloquei comida a mais a Bruna chegou em mim e eu faleu: Bruna, amanhã, na hora do arroz, eu não vou comer arroz. Se você não está vivenciando, você falar um negócio que não tem certeza...”, declarou.