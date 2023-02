BBB 23: Key Alves e Gustavo trocam carícias quentes e movimentam edredom após festa

Após festa do líder, brothers Key Alves e Gustavo batem papo sobre sexo, o clima esquenta e agitam o edredom na casa do BBB 23

O clima esquentou e muito entre Key Alves (23) e Gustavo (27) após a festa do líder Cara de Sapato na casa do BBB 23 na madrugada desta quinta-feira, 02!

As imagens flagraram dos dois movimentando o edredom e com a respiração ofegante no Quarto Fundo do Mar.

Momentos antes, em papo na sala da casa mais vigiada do Brasil, os dois não esconderam a vontade e admitiram que transariam no confinamento ao trocarem carícias no sofá. Aos risos, Key falou: “A Paula falou que, se ela estivesse com alguém, ela já teria transado”. Em seguida, a sister comentou que a biomédica disse que não teria problema em transar na casa, e ela disparou: “Nem eu”. Gustavo também ri e responde: “Não me atiça”.

“É muito sério, eu não tô nem aí. Eu pago minhas contas, você paga as suas? Então pronto. Você não quer?”, perguntou a jogadora de vôlei. Surpreso, Gustavo pergunta se ela realmente tem coragem, e ela confirma. Ao finalizar, Key comentou sobre ganhar prova do líder e disse: “A gente transa lá no Quarto do Líder. Eu transo fácil, facinho".

Depois, os dois chegaram a ir para o quarto e se beijaram na cama. Em determinado momento, Key se levantou e foi em direção ao banheiro que fica no cômodo. Ela fez um sinal com a mão chamando Gustavo para acompanhá-la, mas entrou sozinha no banheiro.

Na quarta-feira, 01, a jogadora de vôlei Key Alves decidiu detalhar um pouco sobre o breve relacionamento que viveu com o jogador de futebol Joaquín Piquerez (24), lateral-esquerdo e multicampeão pelo Palmeiras.

De acordo com a atleta, ela e o craque estavam vivendo um romance quando o uruguaio acabou não gostando de um vídeo publicado pela influenciadora em suas redes sociais, e começou a dar um gelo nela, desaparecendo de vez. “Eu fiquei tão put* que ele me ignorou que eu fui lá e catei o amigo dele”, revelou a atleta, dizendo que se vingou do jogador de futebol. “Quer ficar bravo, então fica bravo com razão”, brincou a professora de educação física Larissa Santos. “Mas o Piquerez é um cara que eu namoraria. Foi vacilo, quer dizer, não era pra acontecer”, disse ainda.

“Corri atrás dele horrores pra dizer que era brincadeira e ele me ignorou horrores. Eu não sabia quem era esse cara, e nem que jogava no mesmo time que ele. Se eu soubesse eu não teria feito a trend. Foi bom porque isso foi antes de conhecer o convite pro BBB. Se eu tivesse namorando, ele não me colocaria aqui dentro”, continuou ela.

