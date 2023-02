BBB23: Key fala sobre término conturbado com jogador do Palmeiras

Jogadora de vôlei diz que término com lateral do Palmeiras foi conturbado e diz que se vingou

Nesta quarta-feira, 1, a jogadora de vôlei Key Alves decidiu detalhar um pouco sobre o breve relacionamento que viveu com o jogador de futebol Joaquín Piquerez (24), lateral-esquerdo e multicampeão pelo Palmeiras.

De acordo com a atleta, ela e o craque estavam vivendo um romance quando o uruguaio acabou não gostando de um vídeo publicado pela influenciadora em suas redes sociais, e começou a dar um gelo nela, desaparecendo de vez.

“Eu fiquei tão put* que ele me ignorou que eu fui lá e catei o amigo dele”, revelou a atleta, dizendo que se vingou do jogador de futebol. “Quer ficar bravo, então fica bravo com razão”, brincou a professora de educação física Larissa Santos. “Mas o Piquerez é um cara que eu namoraria. Foi vacilo, quer dizer, não era pra acontecer”, continuou a atleta.

Domitila Barros, que estava na conversa, decidiu dar sua opinião sobre o que aconteceu com a colega de confinamento. “Existe uma sociedade de homens que a mulher não pode rebolar dizendo que pegaria o amigo dele. Nem de brincadeira”, relatou a Miss Alemanha.

“Corri atrás dele horrores pra dizer que era brincadeira e ele me ignorou horrores. Eu não sabia quem era esse cara, e nem que jogava no mesmo time que ele. Se eu soubesse eu não teria feito a trend. Foi bom porque isso foi antes de conhecer o convite pro BBB. Se eu tivesse namorando, ele não me colocaria aqui dentro”, continuou ela.

“Se tivesse dado certo eu estaria com ele até agora. A gente não ia se largar de jeito nenhum, tinha dado muito certo. Capricórnio com virgem, vish! Era só o Piquerez, 'querez'”, continuou Key, dando a entender que realmente gostava do lateral esquerdo.

“O homem não quer competir com outro homem. Preferem perder o lance com a mulher do que a amizade com o amigo”, completou Bruna Griphao. “Mas pra eles é de boa pegar várias. Lá fora eu pego todo mundo. Preciso parar de pegar meus amigos”, criticou Key.

Key falando que o Piquerez não gostou que ela fez um vídeo cantando que pegaria o Veiga KKKKKKKKKKKKKKKK



Palmeiras sendo pauta no BBB 🤣 pic.twitter.com/6WzDcV5nvh — Carol 🐏 (@camagalhaes_) February 1, 2023

