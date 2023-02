BBB 23: Cara de Sapato revela que foi diagnosticado com Síndrome de Tourette

O lutador Antônio 'Cara de Sapato' revelou com foi diagnosticado com Síndrome de Tourette quando era criança

Cara de Sapato conversou com Marvvila e Gabriel Santana na cozinha do BBB 23 sobre terapia e auxílio psicológico.

Durante o papo, o lutador revelou aos colegas de confinamento que faz acompanhamento clínico desde criança, quando foi diagnosticado com a Síndrome de Tourette.

"Comecei a ter tique nervoso e tal, a Síndrome de Tourette, com 7 anos de idade. Ou seja, desde muito cedo. Coisas que eu vejo hoje de inseguranças e medo e tudo isso na minha vida, hoje como adulto, eu enxergo que vieram da minha infância", relatou o líder da semana.

Ainda durante a conversa, Cara de Sapato contou que seus pais chegaram a levá-lo em médicos após notarem alguns sintomas. "Hoje eu tenho um pouco de entendimento disso pela vivência que eu tive nas terapias, porque eu faço terapia desde moleque, desde moleque eu tenho tique. Eu era muito hiperativo", recordou.

A Síndrome de Tourette é uma doença neurológica que faz com que a pessoa realize atos impulsivos e frequentes (tiques nervosos). Além disso, ela faz com que o indivíduo tenha dificuldade para se socializar. Essa doença afeta mais os homens e é geralmente diagnosticada na infância.

Ricardo desabafa sobre Cara de Sapato

Ricardo conversou com Paula e citou algumas atitudes de Cara de Sapato, o líder da semana, que o deixou chateado. O biomédico desabafou sobre o fato do lutador não conversar com ele sobre jogo, já que os dois são estão no mesmo grupo, e ainda confessou que não gostou da justificativa dele ao escolher os brothers para o Cinema do Líder.

"Eu sou do grupo dele e eu estou na Xepa, mano. Eu falei para ele que se ele fosse o Líder podia escolher quem ele quisesse que eu ficaria de boa. Ele podia ter levado em consideração isso aí. Aí falar para mim que é amigão da Key e do Cowboy [Gustavo]? Amigo nada", desabafou ele em um trecho da conversa.

