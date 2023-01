BBB 23: Gustavo acusa Marvvila de passar informações para MC Guimê: "Anotem o que eu estou falando"

Gustavo tem uma teoria sobre Marvvila; ele pensa que ela passa as informações que ouve para MC Guimê

Gustavo (27) levantou uma hipótese sobre Marvvila (23). Ele acredita que a moça ouve as conversas nos quartos e passa as informações para MC Guimê (30), que é aliado dela.

Cezar Black (34) e Gabriel Santana (23) estavam conversando sobre jogo, até que Gustavo chegou e perguntou sobre o que era o papo.

Os dois brothers responderam que era sobre jogo. Com isso, o agroboy tomou a liberdade de expor a teoria sobre Marvvila.

“Anotem o que eu estou falando, Marvvila passa informações para o MC Guimê. Quando ela está no quarto, nunca fala nada, só ouve. Isso é muito estranho”, contou.

Gabriel e Cezar responderam que eles não sentem nada disso da moça e esperam que Gustavo esteja errado. Em resposta, o fazendeiro disse que espera que esteja certo, sim.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gustavo Benedeti | BBB 23 (@gustavo_benedetii)

BBB 23: MC Guimê reúne brothers para combinar votos: "Seria um paredão mais suave"

Os integrantes do Quarto Deserto se reuniram nesta sexta-feira, 20, para conversarem sobre jogo. MC Guimê, que acredita que será alvo dos participantes do outro cômodo, decidiu combinar votos com os colegas para tentar se salvar da eliminação caso seja indicado ao paredão.

"Nós pedimos o que para as Líderes: vocês tenham a compreensão de que vocês podem colocar dupla A, B ou C, só que têm duplas que são mais fortes do que as outras e quem está no risco é alguém do nosso grupo, o grupo grande. Esse grupo grande tem duas duplas muito no risco: Guimê e Tina e Gabriel e Paula. Estão muito no risco", afirmou o cantor.

Contando que pode ser indicado para o paredão pelo outro grupo da casa, Guimê expôs qual dupla acha "mais fácil" encarar na berlinda para poder escapar da eliminação: Domitila (38) e Cezar Black ou Cristian (32) e Marvvila.