BBB 23: Gabriel fala sobre a relação com Bruna Griphao: 'A gente não vai forçar nada'

Eliminado do BBB 23, Gabriel é questionado sobre como ficará o relacionamento com Bruna Griphao após o reality show e revela qual foi o seu maior arrependimento

O ex-BBB Gabrielparticipou do programaMais Você, da Globo, nesta quarta-feira, 1, e foi questionado sobre o que pensa para o relacionamento com Bruna Griphao para o futuro. Eles viveram um affair na casa, mas se separaram após um alerta de que estariam vivendo um relacionamento tóxico. Agora, ele contou que são amigos .

“A gente tem uma relação de amizade agora, de respeito. Ela poderia ser a primeira pessoa a me 'monstrificar'. Mas ela se mostrou uma pessoa que quer ver o lado bom dos outros. A gente não vai forçar nada. Ela está no jogo dela, espero que ela saia só na final. E namorar não é algo a se pensar nesse momento”, disse ele.

Em outro momento, Gabriel foi questionado sobre qual foi o seu maior arrependimento no BBB 23 e ele revelou que foi o jeito como falou com Bruna Griphao. “Dentro do jogo foi ter falado dentro do meu relacionamento pessoal com a Bruna que não deveria ser falado nem na brincadeira”, disse ele.

Ele ainda comentou sobre a equipe de Bruna Griphao ter declarado torcida contra ele no paredão. “É uma coisa que eu já imaginava. Acho justa essa reação. Para a família, a carreira dela. Tem que cuidar dela. Era o momento de se posicionar. Não levo nada para o coração. Talvez, se fosse ao contrário, eu faria o mesmo”, declarou.

Gabriel rebate internauta que o acusou de vitimismo

Ainda durante o programa Mais Você, da Globo, o ex-BBB Gabriel respondeu ao ver um comentário de um internauta dizendo que ele estaria com vitimismo ao falar com a voz mansa na entrevista com Ana Maria Braga.

“Acho que, tanto para o Bruno [nome do internauta] quanto qualquer outra pessoa, eu não posso colocar uma ideia dentro da cabeça de cada um. Cada um tem a sua interpretação. O Bruno não me conhece, e a maioria das pessoas que tuitam não me conhece, então eu não posso vir aqui e ser uma pessoa que eu não sou e deixar de ser quem eu sou. Eu sou esse cara. Infelizmente eu falo manso, às vezes eu posso ser grosso como eu fui. Mas ao mesmo tempo eu peço desculpa. Eu olho para dentro de mim mesmo e quero melhorar sempre como pessoa, tanto lá no game quanto aqui fora. Acho que o Bruno pode ter essa reação, acho justo, mas acho que eu já saí do game, não tem porquê estar fazendo uma estratégia aqui”, afirmou ele.