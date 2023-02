BBB 23: Saiba como foi do discurso de Tadeu Schmidt na eliminação de Gabriel

Tadeu Schmidt faz discurso de eliminação direto para Gabriel após alerta sobre relacionamento tóxico no BBB 23: 'Isso não é do jogo'

Na noite desta terça-feira, 31, o apresentador Tadeu Schmidt anunciou a eliminação do brother Gabriel do BBB 23, da Globo. Antes de dizer que o rapaz saiu do jogo, ele fez um discurso de eliminação com foco no alerta sobre o relacionamento tóxico de Gabriel e Bruna Griphao.

O comunicador deu o alerta para os dois há alguns dias e voltou a falar do assunto na hora de anunciar quem iria sair no segundo paredão da temporada. De forma direta para Gabriel, ele falou sobre o alerta sobre o relacionamento tóxico e a oportunidade de ter uma segunda chance.

Leia o discurso completo de Tadeu Schmidt para a eliminação de Gabriel:

"Quando eu terminar, seremos 20. Diante dos últimos acontecimentos, faça-se necessário esclarecer algumas coisas: briga, desentendimento, discussão, treta... Isso é inerente a qualquer convivência, acaba acontecendo. Aí dentro e aqui fora. Eu falo uma coisa que você não gosta, eu faço uma coisa que magoa, a gente fica com raiva, as coisas se exaltam, a gente perde a cabeça, discute, fala o que não devia. É do jogo, é da vida. Por mais que se tente evitar, acontece. Cezar e Domitila, por exemplo, estão naquele grupo que fazem de tudo para fugir dessas situações e querem viver em paz com todo mundo. E, mesmo assim, já se envolveram em brigas aí dentro. Adianta fugir tanto? O estopim pode ser uma peruca! É do jogo, é da vida. Agora, uma coisa totalmente diferente é um relacionamento afetivo marcado por agressividade em palavras e gestos", disse ele.

E completou: "As pessoas envolvidas não se dão conta do que está acontecendo. Vários episódios vão se sucedendo e elas não percebem. A treta chama a atenção, todo mundo vê logo que alguma coisa anormal aconteceu. Em um relacionamento tóxico, a agressividade, a grosseria, é normalizada, é tratada como algo natural. Isso não é do jogo. Isso tem que parar de fazer parte da nossa vida. No passado, dizia-se que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Hoje, mete-se a colher sim. Rápido, antes que o pior aconteça. Por isso eu dei aquele recado 9 dias atrás, aquilo tinha que parar. Aquele recado caiu como uma bomba na cabeça do Gabriel".

"Independentemente da opinião que se tem sobre ele, é inquestionável a força que o Gabriel mostrou para assimilar o golpe. Havia uma situação que você, Gabriel, desconhecia. Apesar do seu papel na história, você desconhecia. Até agora, você não sabe exatamente o que fez. E, de repente, você se viu no meio de um furacão, de repente tudo estava contra você. Você sentiu uma vontade enorme de sumir, mas aguentou firme. Apostando na ideia de que quem erra merece uma segunda chance. E não é assim que funciona? Ou quem erra está condenado para sempre? Nunca mais vai ser perdoado e nunca mais vai ter uma segunda chance? Se a vida está seguindo em uma direção que a gente não deseja, é um privilégio receber um alerta para corrigir o rumo. É para se agarrar a esse alerta para aproveitar a chance da melhor forma possível. Pagar pelos erros e seguir com a vida como uma pessoa melhor", afirmou.

Por fim, ele disse: "Quanto tempo leva para dizer que alguém aproveitou a segunda chance? Que pagou pelos erros, aprendeu a lição, que mudou? Será que 9 dias são suficientes, pelo menos para mostrar que está em um bom caminho? Não há uma resposta unânime. Mas nós temos uma votação. O paredão de hoje serve para botar um ponto final nessa história e seguir com o jogo, seguir com a vida. Quem sai hoje é você, Gabriel".

Gabriel foi eliminado com 53,3% dos votos do público após enfrentar Cezar Black e Domitila Barros no segundo paredão.