BBB 23: Gabriel rebate alfinetada de internauta: 'Vitimismo'

Em entrevista no programa 'Mais Você', o ex-BBB Gabriel se depara com comentário de hater e responde na lata: 'Não me conhece'

Eliminado do BBB 23 na noite de terça-feira, 31, Gabriel participou do café da manhã com Ana Maria Braga e surpreendeu ao opinar sobre um comentário de um hater nas redes sociais. No final da entrevista, a apresentadora revelou que sua equipe encontrou uma mensagem de um internauta criticando o tom de voz do rapaz durante a conversa com ela . Então, ele respondeu na lata.

Ana Maria Braga disse: “A internet está ligadíssima no nosso papo e tem um post que eu gostaria de te mostrar porque o pessoal achando que este seu jeito de falar comigo é uma estratégia. O Bruno escreveu assim: 'Vitimismo que chama'. 'Esse cara falando manso para sair de coitado'. O que você diria para as pessoas que estão pensando assim, como o Bruno?”.

Por sua vez, Gabriel respondeu que o internauta não o conhece e que ele tem um jeito manso de falar. “Acho que, tanto para o Bruno quanto qualquer outra pessoa, eu não posso colocar uma ideia dentro da cabeça de cada um. Cada um tem a sua interpretação. O Bruno não me conhece, e a maioria das pessoas que tuitam não me conhece, então eu não posso vir aqui e ser uma pessoa que eu não sou e deixar de ser quem eu sou. Eu sou esse cara. Infelizmente eu falo manso, às vezes eu posso ser grosso como eu fui. Mas ao mesmo tempo eu peço desculpa. Eu olho para dentro de mim mesmo e quero melhorar sempre como pessoa, tanto lá no game quanto aqui fora. Acho que o Bruno pode ter essa reação, acho justo, mas acho que eu já saí do game, não tem porquê estar fazendo uma estratégia aqui”, afirmou.

Marília comemora a eliminação de Gabriel

A maquiadora Marilia Miranda comentou sobre a eliminação de Gabriel do BBB 23, da Globo. Ele foi o segundo eliminado da temporada e saiu com mais de 53% dos votos do público na noite de terça-feira, 31. Nas redes sociais, ela fez uma live e comemorou a saída do rapaz.

"Ovão de ouro, eliminado. Me fez tanto mal, fez tanto mal com a Bruna, fez tanta mancomunação, tanta 'jogação', tanto ódio, tanta prepotência, tanta raiva, a troco de quê? Ficou só uma semaninha a mais, só uns dias a mais", disse ela, que foi a primeira eliminada do jogo.