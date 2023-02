BBB 23: Marilia comemora eliminação de Gabriel: 'Me fez tanto mal'

Primeira eliminada do BBB 23, Marilia faz live para comentar a eliminação de Gabriel: 'Ficou só uma semaninha a mais'

A maquiadora Marilia Miranda comentou sobre a eliminação de Gabriel do BBB 23, da Globo. Ele foi o segundo eliminado da temporada e saiu com mais de 53% dos votos do público na noite de terça-feira, 31. Nas redes sociais, ela fez uma live e comemorou a saída do rapaz.

"Ovão de ouro, eliminado. Me fez tanto mal, fez tanto mal com a Bruna, fez tanta mancomunação, tanta 'jogação', tanto ódio, tanta prepotência, tanta raiva, a troco de quê? Ficou só uma semaninha a mais, só uns dias a mais", disse ela, que foi a primeira eliminada do jogo.

Na casa do BBB 23, Marilia e Gabriel tiveram atritos durante um Jogo da Discórdia. Ele debochou que ela ficava fazendo a maquiagem durante muito tempo e ela rebateu dizendo que ele iria sair logo depois dela.

Tadeu Schmidt fala sobre o relacionamento de Gabriel e Bruna no discurso de eliminação

Na hora de eliminar Gabriel do BBB 23, o apresentador Tadeu Schmidt relembrou o alerta que deu sobre o relacionamento tóxico do rapaz com Bruna Griphao. "Uma coisa diferente é um relacionamento afetivo marcado por agressividade em palavras e gestos, as pessoas envolvidas não percebem. A treta chama a atenção, em um relacionamento tóxico, a agressividade e a grosseria é tratada como algo natural. No passado, dizia-se que em briga de marido e mulher não se mete a colher, mas mete-se a colher sim. Aquele recado caiu como uma bomba na cabeça do Gabriel. Independente da opinião que se tem do Gabriel, ele teve uma força. De repente você se viu diante de um furacão, mas aguentou firme. Apostou na ideia de que quem erra tem uma segunda chance. Se a vida está seguindo em uma direção que a gente não deseja, é um privilégio receber um alerta para mudar o rumo. Quanto tempo leva para dizer que alguém aproveitou a segunda chance? Será que 9 dias são suficientes, pelo menos para mostrar que está em um bom caminho? Não há uma resposta unânime. O paredão de hoje serve para botar um ponto final e seguir com a vida. Quem sai hoje é você, Gabriel”.