BBB 23: Gabriel é eliminado no segundo paredão

Após enfrentar Cezar Black e Domitila Barros no segundo paredão do BBB 23, Gabriel foi eliminado na noite desta terça-feira, 31

Gabriel foi o segundo eliminado do BBB 23, da Globo. Ele recebeu 53,3% dos votos do público para deixar a casa do reality show na noite desta terça-feira, 31. Ele enfrentou o paredão contra Cezar Black e Domitila Barros.

Gabriel foi parar no paredão por causa do contragolpe do indicado do líder. O líder Antonio Cara de Sapato Jr indicou Cezar Black para a berlinda e ele teve o poder do contragolpe. Rapidamente, ele puxou Gabriel para o paredão. Ele teve a chance de escapar da berlinda na prova bate-volta, mas não teve sorte e permaneceu no paredão.

Gabriel entrou no BBB 23 por meio da Casa de Vidro, que aconteceu em um shopping no Rio de Janeiro antes do início do jogo.

Durante o discurso de eliminação, o apresentador Tadeu Schmidt disse:"Quando eu terminar, seremos 20. Diante dos últimos acontecimentos, faça-se necessário esclarecer algumas coisas: briga, discussão, treta, são inerentes a qualquer convivência, acontecem. É do jogo, é da vida. Por mais que se tente evitar, acontece. Cezar e Domitila estão no grupo que fazem de tudo para fugir das situações e querem viver em paz com todo mundo e já se envolveram em discussões. É do jogo, é da vida. Uma coisa diferente é um relacionamento afetivo marcado por agressividade em palavras e gestos, as pessoas envolvidas não percebem. A treta chama a atenção, em um relacionamento tóxico, a agressividade e a grosseria é tratada como algo natural. No passado, dizia-se que em briga de marido e mulher não se mete a colher, mas mete-se a colher sim. Aquele recado caiu como uma bomba na cabeça do Gabriel. Independente da opinião que se tem do Gabriel, ele teve uma força. De repente você se viu diante de um furacão, mas aguentou firme. Apostou na ideia de que quem erra tem uma segunda chance. Se a vida está seguindo em uma direção que a gente não deseja, é um privilégio receber um alerta para mudar o rumo. Quanto tempo leva para dizer que alguém aproveitou a segunda chance? Será que 9 dias são suficientes, pelo menos para mostrar que está em um bom caminho? Não há uma resposta unânime. O paredão de hoje serve para botar um ponto final e seguir com a vida. Quem sai hoje é você, Gabriel”.