BBB 23: Marília é eliminada e Fred Nicácio volta para a casa

Fim do quarto secreto do BBB 23! Marília é a primeira eliminada da edição e Fred Nicácio ganha uma segunda chance no reality show

A sister Marília foi a primeira eliminada do BBB 23, da Globo. Ela recebeu 52,7% dos votos do público ao enfrentar Fred Nicácio no paredão do quarto secreto do reality show. Enquanto isso, ele ganhou uma segunda chance e voltou para a casa do programa .

Na noite desta quinta-feira, 26, o apresentador Tadeu Schmidt anunciou o eliminado da semana. “É inevitável pensar será que estou aqui por mim ou pela minha dupla? Às vezes a gente tem certeza que a culpa é o do outro e a gente não enxerga a nossa parcela de culpa. O público colocou os dois no quarto secreto, sabendo que um dos dois iria sair. Nenhum de vocês se mostrou indispensável para o jogo. Como foi o desempenho de cada um de vocês na primeira semana? Não vou dizer que foi ruim, mas também não foi tão bom assim. Quem de vocês dois vai dizer eu voltei, agora é para ficar? Quem sai definitivamente do BBB é você, Marília”, afirmou.

Vale lembrar que o primeiro paredão do BBB 23 aconteceu em duas etapas. Na primeira etapa, duas duplas disputaram a preferência do público: Fred Nicácio e Marília contra Key Alves e Gustavo. Fred e Marília foram os mais votados para irem para o quarto secreto e se enfrentarem em uma nova votação. Na segunda etapa, o público precisou votar para escolher qual deles seria eliminado, Fred ou Marília. Assim, o resultado da votação do quarto secreto eliminou Marília do jogo .

Enquanto estiveram no quarto secreto, Fred e Marília puderam assistir a tudo o que aconteceu dentro da casa do Big Brother Brasil. Porém, eles só conseguiram ouvir as conversas por alguns minutos. Quando queriam ouvir uma conversa, eles usavam cards de 5 minutos cada um e tinham acesso ao áudio. Logo na primeira noite, eles usaram todos os cards disponíveis. No segundo dia no quarto secreto, eles ficaram o dia todo sem áudio. Durante a noite, o público votou para que eles tivessem mais cards para que pudessem ouvir o áudio durante a festa das líderes e conseguiram ter algumas revelações sobre os participantes.

Em um momento da madrugada, eles ficaram chocados quando viram Cezar Black falando mal de uma colega de seu grupo e sua aliada no jogo, Domitila Barros. Na conversa com Gabriel, Cezar disse: "Tem planta no meu grupo e tem planta no seu grupo. Se as plantas forem, tudo certo. A Domitila... Não aguento mais essa mulher".

Indignada com a fala de Black sobre a aliada, Cabrita opinou: "Achei o jeito que o Cezar falou da Domitila muito violento". O médico, então, concordou. "Muito violento e sem consideração. 'Não me desce aquela mulher', ele falou", recordou.