BBB 23: Fred Nicácio e Marília se surpreendem com brother detonando aliada no jogo

No Quarto Secreto do BBB 23, Fred Nicácio e Marília ficam chocados ao ouvir Cezar Black falando mal de aliada no confinamento

No Quarto Secreto, Fred Nicácio (35) e Marília (32) conseguiram acompanhar a festa das líderes BrunaGriphao (23) e Larissa (24) na madrugada desta quinta-feira, 26, no BBB 23.

Os dois, que disputam a vaga para retornar à casa mais vigiada do Brasil, ficaram em choque com flagra de Cezar Black falando mal de uma colega de seu grupo e sua aliada no jogo, Domitila Barros.

O médico e a maquiadora ganharam mais cartões para escutarem as conversas na casa e conseguiram ouvir uma conversa entre o enfermeiro baiana e Gabriel. "Posso ser um cara grosso, arrogante, frio e calculista, como as pessoas falam, mas eu não minto. Vocês não são minha opção de voto, porque tem pessoas antes", disse o modelo.

Em seguida, Black disparou sobre a modelo, com quem entrou conectado na casa: "Tem planta no meu grupo e tem planta no seu grupo. Se as plantas forem, tudo certo. A Domitila... Não aguento mais essa mulher".

Indignada com a fala de Black sobre a aliada, Cabrita opinou: "Achei o jeito que o Cezar falou da Domitila muito violento". O médico, então, concordou. "Muito violento e sem consideração. 'Não me desce aquela mulher', ele falou", recordou.

Momentos depois, Nicácio afirmou que caso volte, contará para Domitila. "Coitada da Domi. E ela fica conversando... meu Deus! Tem que abrir os olhos dela. Se eu entrar, vou falar: 'amiga, vem cá'. Vou falar. Não para quebrar o grupo, mas para ela ficar sabendo e ciente. Para ela não ser pega de surpresa."

Especulando como seria o retorno à casa mais vigiada do Brasil, os dois comentaram sobre o jogo. "Estão me chamando de fraca. Se eu entrar, eu vou botar fogo em tudinho, vou botar um contra o outro, igual eles estão fazendo", revelou Marília. “Eu não boto fogo não, amor, eu faço pequenos incêndios. Eles têm que pegar fogo sozinhos”, ponderou Fred.

Vale lembrar que o resultado da votação para decidir se Fred ou Marília deixam o reality show será nesta quinta-feira, 16.

BBB 23: Fred Nicácio e Marília se surpreendem com brother falando mal de aliada

Dr Fred e Marília chocados ouvindo o Cézar falando mal da Domitila pro Gabriel #BBB23pic.twitter.com/72RGkzWsW4 — PopOnze (@PopOnze) January 26, 2023

BBB 23: Bruna Griphao reclama de Larissa, e Paula é criticada após 'indireta' para a atriz

A atriz Bruna Griphao tem sentido o afastamento de Gabriel após o alerta de Tadeu Schmidt (48) no último domingo, 22, sobre a relação tóxica dos dois no BBB 23.

Durante a festa na madrugada desta quinta-feira, 26, Paula (28) deu o que falar nas redes sociais e foi alvo de críticas após incentivar volta de Griphao com Gabriel. “Ô, Bruna, o Gabriel está tão na sua”, disse a biomédica. A atriz respondeu: “Se liga na dimensão das coisas”. Paula comenta: “Os dois se gostam mesmo”.

Depois da 'indireta', Paula ainda falou: “Eu acho podre duas pessoas que se gostam longe uma da outra”. “Tu sabe que não é assim. Não faz isso, não”, pediu Bruna. “Então parei, só porque você pediu”, respondeu a paraense. “Ele fica te olhando, e você fica procurando ele para ficar perto dele. Acho isso podre”, acrescentou a sister.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!