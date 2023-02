BBB 23: Fred surpreende ao revelar quem pretende puxar no contragolpe

Em conversa com Larissa, Fred revelou quem deve puxar para o paredão do BBB 23 se tiver contragolpe

Fred conversa sobre a formação do paredão deste domingo, 19, com Larissa, Bruna Griphao, Ricardo e MC Guimê no Quarto Deserto do BBB 23.

O jornalista e influenciador digital, que já está na berlinda devido à consequência que tirou na última prova do líder, comentou sobre a possibilidade de ter contragolpe e precisar indicar uma pessoa para o paredão.

"Eu não queria que esse contragolpe fosse meu, não, mano", confessou ele. "Você já sabe quem você vai puxar?", questionou Larissa.

O youtuber, então, surpreendeu ao revelar quem deve puxar: "Domitila, velho. Só tem ela, mano. Minhas opções de voto hoje na casa são Cristian e Black [Cezar]", explicou ele, citando o empresário, opção de voto de seus aliados, e o líder dessa semana, respectivamente.

Vale lembrar que devido ao Carnaval, o BBB 23 irá ao ar em horário diferente neste domingo, 19, e também nesta segunda-feira, 20. Segundo a produção do reality show, a atração começará às 21h15 nos dois, já que os desfiles das escolas de samba do grupo especial do Rio de Janeiro será exibido às 22h15. "Hoje e amanhã o programa irá começar mais cedo, às 21h15 na Globo. E a noite promete, hein? A votação da casa será aberta", informaram.

Comentário ousado

Bruna Griphao ficou impressionada ao ver Fred, do Desimpedidos, tomando banho apenas de cueca branca no BBB 23. Ela flagrou quando o rapaz estava fazendo a higiene pessoal e não disfarçou ao observar os atributos do rapaz.

A atriz foi flagrada pelas câmeras quando observou o colega no banho e se aproximou para ver a roupa íntima dele, que estava apenas de cueca branca. "Caraca, a berinjela do homem", disse ela, que arrancou risadas dos colegas.

