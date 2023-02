BBB 23: Bruna Griphao faz comentário ousado ao ver Fred de cueca branca

Bruna Griphao reage ao observar Fred Desimpedidos tomando banho de cueca branca no BBB 23

A atriz Bruna Griphao ficou impressionada ao ver Fred, do Desimpedidos, tomando banho apenas de cueca branca no BBB 23, da Globo. Ela flagrou quando o rapaz estava fazendo a higiene pessoal e não disfarçou ao observar os atributos do rapaz.

Ela foi flagrada pelas câmeras quando observou o colega no banho e se aproximou para ver a roupa íntima dele, que estava apenas de cueca branca. “Caraca, a berinjela do homem”, disse ela, que arrancou risadas dos colegas.

"Banho de cueca branca do lado da Lari requer coragem e o Fred tem isso", disse uma internauta. "O Fred de cueca branca tentando se segurar e ela manda essa", afirmou outro.

“caraca a berinjela, do homi” A BRUNA KKKKKKKK pic.twitter.com/Mj4wPeqySL — livia 🐏 (@licoments) February 18, 2023

Outra cueca branca já deu o que falar no BBB 23

Há poucos dias, a cantora Lexa ficou surpresa ao ver o marido, MC Guimê, tomando banho de cueca branca no BBB 23, da Globo. Após ser eliminado da prova do Líder de resistência, o rapaz foi se refrescar no chuveiro e a roupa íntima roubou a cena.

Isso porque o modelito marcou a região íntima do rapaz e a imagem circulou pelas redes sociais. Tanto que a mulher dele reagiu no Twitter. Um seguidor escreveu: “Agora eu entendi o motivo de a Lexa ter voltado para o Guimê”. E ela respondeu: “Vocês não valem R$ 1”.

Logo depois, ela comentou: “Gente, mas o Guimê tomou banho de cueca branca de novo? Não é possível. Guilherme, você me paga”.