BBB 23 muda de horário neste domingo e na segunda-feira. Saiba mais!

Mudança na TV! Globo anuncia novo horário de exibição do BBB 23 neste domingo, 19, e na segunda-feira, 20

Os fãs do BBB 23, da Globo, já podem anotar na agenda uma mudança no horário do reality show neste domingo, 19, e na segunda-feira, 20. A atração será exibida mais cedo na grade da emissora.

A produção anunciou que o Big Brother Brasil vai começar às 21h15 no domingo e também na segunda-feira. A mudança foi feita por causa do horário do horário da exibição dos desfiles das escolas de samba do grupo especial do Rio de Janeiro, que vai começar às 22h15.

“Hoje e amanhã o programa irá começar mais cedo, às 21h15 na Globo. E a noite promete, hein? A votação da casa será aberta”, informaram.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Big Brother Brasil (@bbb)

BBB 23 terá semana turbo

Durante o intervalo comercial da TV Globo, o apresentador Tadeu Schmidt anunciou uma novidade na dinâmica do BBB 23. Ele anunciou que os participantes vão ter uma semana turbo no jogo para agitar a convivência deles.

Sem dar detalhes, o comunicador apenas promoteu surpresas, que podem ser uma prova surpresa, um paredão ou até uma eliminação. “Carnaval vai acabar aqui fora, mas o agito vai continuar forte dentro da casa. O que será que vai rolar, hein? Prova surpresa? Paredão surpresa? Eliminação surpresa? Quem sabe? Só vendo! Que semaninha, hein?”, afirmou ele.

Saiba como será a formação do paredão deste domingo, 19, no BBB 23

O participante Fred já está no paredão por causa da consequência da prova do líder. Neste domingo, 19, a formação do paredão começará com o anjo Ricardo dando a imunidade para um participante. Logo depois, o líder Cezar Black indica um brother ou sister para a berlinda.

Então, Cristian usa o Poder Curinga e impede uma pessoa de votar no paredão. A Casa faz a votação aberta na sala. Fred terá o poder do contragolpe. Por fim, Fred, o indicado pelo contragolpe e o mais votado pela casa fazem a prova bate-volta.