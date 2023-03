BBB 23: Fred reclama ao ser vetado e receber monstro: ''Me dói''

Após não participar da Prova do Anjo e receber o Monstro, Fred reclama e se mostra indignado

Parece que Fred Desimpedidos acordou com azar neste sábado, 18. Após ter sido vetado da Prova do Anjo e não participado da disputa, o influencer ainda foi escolhido por Gabriel Santana, o Anjo Da Semana, para o Castigo do Monstro.

No Quarto Deserto, o jornalista acabou se mostrando indignado com sua situação ao conversar com Bruna Griphao e Amanda.

A atriz comentou sobre ter vetado Cezar Black da Prova do Anjo. "Acho que ele ficou chateado que eu vetei ele, só que foi pelo critério de que ele ganhou o último Anjo, em relação a ver a família, ele já viu semana passada. E, tipo assim, ele falou que ia me colocar, vai que ele me coloca no Monstro? Por mais que ele fale que não... e ele é bom de prova", explicou a sister.

Ela disse que ficou com pena de vetar Domitila Barros da Prova do Anjo. Já Fred, vetado da disputa por Sarah Aline, se mostrou chateado. "O que mais me dói é não jogar, e tipo... eu toda hora falei: não vejo a hora de ter uma prova de pontaria. A que tem eu sou vetado e ainda vou pro Monstro. P*** dor, velho", desabafou o jornalista.

++ Anjo da Semana: Brother vence sua primeira prova e escolhe monstros sem dó

Após festa, Fred revela interesse em cantor: ''Aguçou lado bissexual meu''

A festa desta sexta-feira, 17, teve apresentação de NX Zero e a banda deixou alguns brothers interessados. Fred Desimpedidos até comentou com Gabriel Santana que o vocalista do grupo, Di Ferrero, chamou sua atenção.

“O Di Ferrero aguçou um lado bissexual meu que fazia tempo que não era aguçado”, confessou o influencer. “Ele é gato”, elogiou o ator, que se declarou para Bruna Griphao na última festa do líder, mas tomou um fora.

“E você viu o baixista?”, perguntou Gabriel. Fred então concordou com o brother. “O baixista é muito gato”, respondeu o ator.

O papo sobre a banda continuou e Fred, que estava de casal com Larissa, confessou que a presença de Di Ferrero na festa “mexeu com ele”. “Ele passava muito perto, olhava muito no meu olho e eu estava confundindo as paradas. Eu não estava levando pra um lado de brother”, revelou o jornalista.