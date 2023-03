BBB 23: Após festa, Fred revela interesse em cantor: ''Aguçou lado bissexual meu''

Sem Larissa na casa, Fred revela atração por cantor e outros homens de banda

A festa desta sexta-feira, 17, teve apresentação de NX Zero e a banda deixou alguns brothers interessados. Fred Desimpedidos até comentou com Gabriel Santana que o vocalista do grupo, Di Ferrero, chamou sua atenção.

“O Di Ferrero aguçou um lado bissexual meu que fazia tempo que não era aguçado”, confessou o influencer. “Ele é gato”, elogiou o ator, que se declarou para Bruna Griphao na última festa do líder, mas tomou um fora.

“E você viu o baixista?”, perguntou Gabriel. Fred então concordou com o brother. “O baixista é muito gato”, respondeu o ator.

O papo sobre a banda continuou e Fred, que estava de casal com Larissa, confessou que a presença de Di Ferrero na festa “mexeu com ele”. “Ele passava muito perto, olhava muito no meu olho e eu estava confundindo as paradas. Eu não estava levando pra um lado de brother”, revelou o jornalista.

Fred analisa expulsão dos aliados e lamenta: "Perdi meu pódio"

Fred usou o momento do Raio-X para falar sobre a expulsão conjunta de MC Guimê e Cara de Sapato do BBB 23.

O youtuber afirmou ter entendido o que aconteceu com os aliados, mas que só saberá os detalhes fora do programa.

"Eu não tenho nem palavras para dizer depois do que aconteceu ontem, essa semana. Sendo bem honesto, em dois dias, perdi meu pódio: a Lari e o Sapato. Eu entendi o que aconteceu, mas a gente vai ver tudo só quando sair", começou ele.

Na sequência, ele destaca que o jogo ficará ainda mais complicado com a perda de duas alianças. "Já estava difícil, agora fica mais difícil ainda. Fica mais fácil em termos de números de pessoas, mas não é assim que eu queria chegar ao TOP 10", revelou.

"Fica mais difícil não tendo duas pessoas importantes. Uma coisa é o quanto a gente aguenta apanhar e o quanto a gente sabe bater. Mais uma porrad* aí e tentando entender as coisas que acontecem aqui, e mudando as estratégias", concluiu.