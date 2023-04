BBB 23: Fred Nicácio detona postura de sister que já conhecia fora da casa: ''Que tipo''

Após Jogo da Discórdia, Fred Nicácio detona sister e questiona consideração que ela disse ter por ele

Após o Jogo da Discórdia desta segunda-feira, 03, Fred Nicácio se mostrou bastante incomodado com as alegações que Aline Wirley fez para ele na dinâmica ao escolhê-lo para apontar defeitos. Segundo o médico, ele já conhecia a cantora antes de entrar para o reality e que se surpreendeu com a postura dela com ele.

"Que tipo de consideração uma pessoa fala que tem quando ela evoca que ela me conhece lá de fora, que ela gosta mim lá de fora... E o primeiro Monstro para quem ela dá? De 20 pessoas que ela não conhece, que ela nunca viu na vida, ela dá para quem ela conhece", comentou.

E ele seguiu disparando sobre a ex-Rouge: "E agora, na hora de finalizar o jogo, ela fez as contas, tinha Marvvila e Sarah, sendo que ela já votou na Marvvila e já teve atrito com Marvvila, ela em vez de tirar a Marvvila, ela me suja, sendo que eu era o único que estava limpo."

Fred Nicácio então comentou que não gostou de Aline Wirley ter levado uma conversa íntima para dinâmica. "E ainda joga no Jogo da Discórdia uma conversa íntima. Que isso, Aline perdeu totalmente as estribeiras! Qual a necessidade dela expor no Jogo da Discórdia uma conversa íntima que eu tive com ela?", questionou.

Depois de reclamar os aliados no Quarto Fundo do Mar da situação envolvendo a cantora, o médico acabou protagonizando outra discussão com ela, que a fez até chorar.

Fred Nicácio e Aline Wirley trocam farpas

O Jogo da Discórdia desta segunda-feira, 03, mexeu com os ânimos dos brothers na casa. Na dinâmica, Fred Nicácio e Aline Wirley trocaram alfinetadas e, mesmo após o término do jogo, eles continuaram a discussão.

O médico se mostrou incomodado com uma conversa íntima que teve com a cantora e ela expôs na dinâmica na frente de todo mundo.

Ela se aproximou dele depois do programa e ele disparou: "Não quero conversar com você, está muito feio o seu papel. Você trazer uma conversa íntima que eu tive com você para o Jogo da Discórdia... que papelão, que coisa feia! Um papelão horrível!".

Mais cedo, o médico reclamou da cantora e disse que ela perdeu as estribeiras. Aline Wirley e Fred Nicácio se desentenderam durante e depois do Jogo da Discórdia. Na dinâmica, o médico a chamou de omissa e, mais tarde, a acusou de expor uma conversa íntima entre os dois.