BBB 23: Fred desiste e Larissa comenta sobre escolha: ''Estava se perdendo''

Fred desiste da Casa do Reencontro e Larissa opina sobre decisão do brother em sair do reality

A desistência de Fred Desimpedidos da Casa do Reencontro do BBB 23 após sua eliminação do paredão nesta terça-feira, 21, repercutiu entre os brothers que voltaram ao reality para tentar uma nova chance no jogo.

Sua affair na casa, Larissa, eliminada na última semana, comentou sobre a escolha dele com Gabriel, de não continuar na disputa para entrar novamente no BBB 23.

"Foi a melhor escolha, o que adianta ele ficar mais dois dias aqui? O Brasil acabou de tirar ele. A gente sentia que ele já estava se perdendo. Ele pegou o discurso do Tadeu...", disse ela.

"Quando você saiu, o que achou?", perguntou o modelo a professora de Educação Física sobre ela ter sido a favorita e ter perdido o posto após algum tempo no jogo. Ela então respondeu: "É que, assim, quando eu saí, o discurso do Tadeu era de 'craque do jogo' pra... Pode ser que tenha influenciado, mas acho que não é só isso... Sei que errei em algumas coisas também. Imaginava que ele ia sair... acho que ele saiu e não teve nenhuma fala problemática...".

Larissa também comentou que ainda não conseguiu entender tudo o que aconteceu, pelo pouco tempo que saiu a casa. "Parece que está todo mundo... não consegui digerir ainda. Eu fui na Globo, fui no show e voltei. Tem muita coisa das pessoas que eu não consegui digerir ainda, pesado", falou.

Fred desiste da repescagem: 'Para mim não dá'

O influenciador Fred não quis participar da dinâmica da repescagem do BBB 23, da Globo. Logo após ser eliminado do reality show, ele foi levado direto para a Casa do Reencontro e se deparou com os ex-participantes reunidos. Porém, ele não quis permanecer na competição para voltar para o programa.

Assim que Tadeu Schmidt entrou na Casa do Reencontro para falar com os ex-BBBs, ele deu a opção para alguém desistir caso não quisesse continuar, já que ali não tinha o botão da desistência. Então, Fred rapidamente se pronunciou e disse que não quer jogar a repescagem.

“Eu quero desistir. Para mim não dá. Eu prefiro sair com a lembrança do Big Brother para sempre do que continuar vivendo fora do meu limite. Recentemente, eu vinha perdendo meu brilho. Vou amar acompanhar a dinâmica, mas da minha casa, com a minha família”, disse ele.