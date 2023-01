BBB 23: Finge estar solteira? Amanda fala de traição dias antes do confinamento: ''Recebi conversas''

Em meio à polêmica com ex-namorado e ex-sogra nas redes sociais, Amanda Meirelles revela que foi traída dias antes de entrar no BBB 23

A sister Amanda Meirelles (31), confinada no BBB 23, acabou tendo seu nome envolvido em polêmica nas redes sociais fora da casa!

Na web, rolam boatos de que uma participante do reality teria mentido sobre estar solteira para "render" mais no jogo. Segundo o jornalista Muka, a mulher namora um ortopedista e teriam combinado a mentira sobre o status de relacionamento estrategicamente.

Logo, os internautas especularam que poderia ser Key Alves (23) ou Amanda. Alfinetando, a ex-sogra de Amanda, Josy Weiber, alimentou os rumores ao começar a postar fotos dela com o filho, o ortopedista Felipe Weiber, que teria ficado com ciúmes após a aproximação da médica de sua dupla no confinamento, Antonio 'Cara de Sapato' Jr (32).

No entanto, em conversa com brothers na casa mais vigiada do Brasil, na quarta-feira, 18, Amanda comentou sobre o fim do relacionamento e disse que descobriu traições pela internet poucos dias antes de entrar no programa.

“A gente estava beleza, mas aí o que aconteceu? Uma vizinha dele fez um fake e começou a me mandar mensagem [falando] que ele ficava com outras meninas. Eu mostrei pra ele e ele disse: ‘Não, lógico que não fico não, nada a ver'”, revelou a médica paranaense.

“Depois, eu recebi todas as conversas. Enquanto ele estava comigo, ele ficava com ela, chamando ela de ‘amor’. E eu fiquei chateada. Mas ele me deu a minha filha, a minha cachorrinha”, contou ainda.

Confira Amanda falando sobre traição no BBB 23:

Amanda disse que descobriu que foi traída dias antes do confinamento, e o rapaz deu uma cachorrinha pra ela poucos dias antes. #BBB23

pic.twitter.com/urvRVVJKpO — Central Reality #BBB23 (@centralreality) January 18, 2023

BBB 23: Em papo com Gustavo, Key Alves detona sister

Ainda temos poucos dias de BBB 23, mas os participantes já estão bem atentos ao jogo! Durante a festa de quarta-feira, 18, Gustavo (27) e Key Alves (23) conversaram sobre a dupla Larissa (24) e Bruna Griphao (23).

O fazendeiro contou que conversou com a professora de educação física e elogiou a sister. "Ela (Larissa) é muito mais massa sozinha. Você já conversou com ela sozinha agora?", perguntou para a jogadora de vôlei. "Com ela não. (Mais massa) do que a Bruna?", disse ela. "O que vocês conversaram que você achou ela tão mais massa?", questionou Key, na sequência.

"Ela tava conversando na boa", respondeu o empresário. "É a Bruna que é um cocô", disparou Key. Em outro momento, já no quarto após a festa, Key contou sobre alfinetada de Bruna e que deu emoji de planta para a loira. "Eu dei planta, pra mim, ela não faz p**** nenhuma. Eu não vejo ela lavando uma louça, não vejo ela fazendo uma comida, pra mim, ela é planta aqui nessa casa."

