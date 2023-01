BBB 23: Em papo com Gustavo, Key Alves detona sister no confinamento: ''Ela é planta''

Durante festa no BBB 23, Key Alves e Gustavo conversam sobre Larissa e Bruna Griphao e jogadora deixa claro que não gosta da atriz

Ainda temos poucos dias de BBB 23, mas os participantes já estão bem atentos ao jogo! Durante a festa de quarta-feira, 18, Gustavo (27) e Key Alves (23) conversaram sobre a dupla Larissa (24) e Bruna Griphao (23).

O fazendeiro contou que conversou com a professora de educação física e elogiou a sister. "Ela (Larissa) é muito mais massa sozinha. Você já conversou com ela sozinha agora?", perguntou para a jogadora de vôlei. "Com ela não. (Mais massa) do que a Bruna?", disse ela. "O que vocês conversaram que você achou ela tão mais massa?", questionou Key, na sequência.

"Ela tava conversando na boa", respondeu o empresário. "É a Bruna que é um cocô", disparou Key.

Em outro momento, já no quarto após a festa, Key contou sobre alfinetada de Bruna e que deu emoji de planta para a loira. "Eu dei planta, pra mim, ela não faz p**** nenhuma. Eu não vejo ela lavando uma louça, não vejo ela fazendo uma comida, pra mim, ela é planta aqui nessa casa."

Vale lembrar que Key já tinha deixado claro que não gostou da atriz da Globo. "Quem me incomoda mais é a Bruna. Já a outra [Larissa] é uma coitada que anda com ela", afirmou a atleta. "Não consigo conversar com elas. Não sabem nem o alfabeto. Na prova, ficavam dançando TikTok. Aí vem tirar onda com a gente", acrescentou.

Durante a Prova de Imunidade na segunda-feira, 16, Gustavo e Bruna Griphao tiveram um desentendimento.

A primeira festa do BBB 23 foi bem agitada! Após o show comandado pela cantora Anitta (29) no programa da TV Globo, a noitada foi marcada por troca de beijos entre participantes!

Durante a madrugada desta quinta-feira, 19, Key Alves conversou com Gustavo e disse que ele tem muito potencial para o jogo. Momentos depois, eles protagonizaram o primeiro beijo do reality show na pista de dança. Alguns brothers até comemoraram o momento tão esperado em volta do casal.

Mesmo tendo negado beijar Gabriel durante a apresentação da poderosa, que já viveu affair com o modelo antes do BBB 23, e ter dito que não iria ficar com o brother, Bruna Griphao não resistiu e acabou beijando Gabriel também na pista. Após a ficada, os dois garantiram que o romance não vai interferir no jogo.

O terceiro beijo da noite foi entre Fred Nicácio e Gabriel Santana. Após uma conversa entre eles, os dois deram um beijão de língua.

