BBB 23: Espião?! Ricardo se joga no chão para ouvir conversa

Ricardo surpreende ao se esconder para ouvir conversa de brothers sobre ele no BBB 23

Neste final de semana, o líderRicardo teve uma atitude inusitada na casa do BBB 23, da Globo. Após ver que Domitila e Fred Nicácio estavam conversando na cozinha, ele saiu do quarto do líder e se jogou no chão perto da escada para ouvir a conversa dos brothers.

Deitado no chão, ele ficou em silêncio ao lado de Sarah Aline para saber o que os participantes estavam falando. Na conversa, Domitila e Fred falavam de Ricardo. A Miss Alemanha comentou sobre o jogo do líder.

"Ele sempre diz: 'Minha única prioridade na casa é a Sarinha, as únicas pessoas que eu não votaria seriam Sarinha e Domitila. Eu só votaria na Domitila se eu tivesse que defender o meu ou o da Sarah. O resto todo mundo eu voto'", disse ela.

Então, Fred refletiu sobre qual seria o motivo para Ricardo ter dado um emoji de planta para ele no queridômetro. "Eu tô fazendo uma retrospectiva. A única coisa que pode ter deixado ele sentido foi esse meu posicionamento quanto a essa decisão do Black, que é verdade. Doa a quem doer, é uma verdade. É um ato de muita coragem, e ele não foi nada incoerente. Ele queria chamar para o Paredão quem vai colocá-lo", contou.

Por fim, Domitila contou que deu o emoji de alvo para Cezar Black. "Eu dei alvo. A partir de ontem é fato: ele votaria [em mim] e me vê como voto. Hoje, todas as pessoas que estão no quarto deserto são meu alvo também, porque não vou ser motivo de voto e ficar achando bonito, rindo", afirmou.

Saiba como será a formação do paredão no BBB 23

No domingo, 9, os participantes formam um paredão triplo. A formação começa com os dois emparedados pelo Monstro. O Anjo será autoimune. O líder manda uma pessoa direto para o paredão. A casa vota e manda mais uma pessoa. O dono do Poder Curinga vai trocar um dos dois emparedados do Monstro por alguém ainda disponível na casa. O emparedado pelo líder salva um dos dois emparedados com o colar do Monstro. Então, a pessoa que ainda estiver emparedada pelo Monstro chama uma pessoa para o paredão. Por fim, os emparedados fazem a prova bate-volta e formam um paredão triplo.