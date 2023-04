BBB 23: Ricardo vence a 13ª prova do líder da edição

Ricardo conquista a liderança após prova do líder feita em várias etapas no BBB 23

Na noite desta quinta-feira, 6, Ricardo foi o campeão da prova do líder do BBB 23, da Globo. Ele disputou parte da prova ao lado de Sarah e, na última etapa, um competiu contra o outro. Lembrando que Fred Nicácio foi vetado pela líder anterior, Aline Wirley, e não disputou a prova do líder. Saiba como foi a prova do líder:

Na primeira fase, as quatro duplas – Larissa e Bruna, Domitila e Cezar, Aline e Amanda, e Ricardo e Sarah - sortearam números para definir as pistas onde iriam ficar para montar o quebra-cabeça. Apenas três pistas tinham o encaixe perfeito, e uma delas as peças não encaixavam. Assim, a dupla Domitila e Cezar ficou na pista que não tinha o encaixe perfeito e foi eliminada. As outras três duplas seguiram para a próxima etapa.

Na segunda fase, as três duplas – Larissa e Bruna, Aline e Amanda, e Ricardo e Sarah - tiveram que arremessar bolas em pistas e encaixá-las no topo. As duas duplas mais rápidas passaram para a próxima etapa. Nesta etapa, a dupla Aline e Amanda foi eliminada.

Na terceira fase, as duas duplas – Larissa e Bruna, Ricardo e Sarah – fizeram uma prova de arremessar as bolinhas para a dupla rival. A dupla vencedora foi a que conseguiu pegar mais bolinhas azuis. A dupla Ricardo e Sarah se deu bem e foi para a última etapa.

Na quarta fase, Ricardo e Sarah competiram um contra o outro. Eles tiveram que entrar em uma piscina de bolinhas e encontrar cards. O vencedor foi quem conquistou mais cards.

Saiba como será a dinâmica da semana no BBB 23

Na sexta-feira, 7, os participantes vão comprar o Poder Curinga, que vai ser o Poder da Mistura. No sábado, 8, os participantes fazem a Prova do Anjo. Desta vez, o Anjo não pode dar o Monstro para o líder porque o castigo é o paredão para as duas pessoas que vão estar no Monstro.

No domingo, 9, os participantes formam um paredão triplo. A formação começa com os dois emparedados pelo Monstro. O Anjo será autoimune. O líder manda uma pessoa direto para o paredão. A casa vota e manda mais uma pessoa. O dono do Poder Curinga vai trocar um dos dois emparedados do Monstro por alguém ainda disponível na casa. O emparedado pelo líder salva um dos dois emparedados com o colar do Monstro. Então, a pessoa que ainda estiver emparedada pelo Monstro chama uma pessoa para o paredão. Por fim, os emparedados fazem a prova bate-volta e formam um paredão triplo.