BBB23: Cezar revela sua indicação caso ganhe a prova do líder; Veja quem!

Cezar ainda acredita que terá a possibilidade de desempatar o paredão e mandar duas sisters do quarto deserto de uma vez

Na academia, Cezar conversa sobre as possibilidades de voto no próximo Paredão.

O enfermeiro ainda diz: "Se eu pegasse o Líder, eu colocaria a Amanda, vocês conseguiriam puxar pelo primeiro da casa a Aline, se o Alface se juntasse com vocês, e pra mim é óbvio que ele vai fazer isso, porque ele não vai ter mais nenhum voto direto e não vai votar em vocês".

E segue falando: "Aí eu conseguiria ficar quatro a quatro, provavelmente a Sarah e a Aline, aí eu desempatava, iria a Aline e a Amanda, tá ligado? E aí teria que ver como seria esse terceiro e quarto, se seria um contragolpe e uma indicação ao Paredão da Marvvila, alguma coisa assim".

"E se a Marvvila indicar alguém, acho que ela deve indicar Amanda, eu teria que ir na Aline, vocês conseguiriam levar até a Bruna ou a Larissa, aí elas levariam um nosso no contragolpe e se esse nosso conseguisse voltar do Bate-Volta seriam três". finaliza o brother

Fred Nicácio analisa possibilidades do Paredão: 'Duas delas com a Domitila'

Na área externa da casa, Fred Nicácio, Sarah Aline e Cezar conversam sobre a formação do próximo Paredão. O médico observa que ele e seus aliados precisam indicar três sisters do Grupo Deserto para a berlinda:"A gente precisa entender que a gente precisa colocar três delas. A gente tem que conseguir uma sacada de colocar três delas no Paredão".

Sarah Aline ouve em silêncio o médico e fica pensativa. Black, então, pensa que somente vão conseguir esse feito com uma liderança, juntando os votos deles com o voto de Ricardo e se elas não voltarem do Bate-Volta: "Aí, a chance é essa".

Nicácio analisa também outra opção do Grupo Fundo do Mar: "Ou pelo menos assim: duas delas com a Domitila. Se elas forem na Domi a gente tem que conseguir botar a Amanda, a Aline ou se elas forem em mim".