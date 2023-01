BBB 23: Equipe de Paula defende a sister após comentário sobre Juliette

Paula fala sobre Juliette Freire ao alfinetar Marília, comentário gera repercussão e a equipe dela rompe o silêncio

Na noite de segunda-feira, 23, um comentário da sister Paula Freitas gerou repercussão nas redes sociais durante o Jogo da Discórdia do BBB 23, da Globo. Isso porque ela citou a campeã do BBB 21, Juliette Freire, ao alfinetar Marília Miranda. Assim, a equipe de Paula se pronunciou para defendê-la.

No Jogo da Discórdia, Paula acusou Marília de tentar imitar Juliette. “Tu quer dar uma Juliette, pobre, sofrida.... Aí não dá, amor”, disse ela. Após a repercussão do asunto, a equipe dela esclareceu a declaração da sister citando a ex-BBB.

“Viemos por meio deste deixar claro que Paula não possui nada contra Juliette, pelo contrário, admira sua carreira e trajetória no BBB. A questão da defesa foi afirmar que a Marília está forçando uma narrativa para se assemelhar com a Ju em sua edição. Já que a mesma passou por uma barra jogando sozinha e conseguiu favoritismo na temporada. Juliette nunca foi vítima e se tornou um fenômeno e exemplo para muitos. Já Marília está se sabotando e forçando uma exclusão. A equipe, familiares e a nossa própria sister respeitam os fãs e a vencedora que conquistou o Brasil”, informaram.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por PAULA FREITAS 🎡 (@paulafreitasr_)

Juliette Freire reage após comentário de Paula no BBB 23

Nas redes sociais, a ex-BBB e cantora Juliette Freire demonstrou que está de olho no BBB 23 e reagiu após a repercussão do comentário de Paula citando a sua história no reality show. Sem falar nada, ela apenas compartilhou um gif com a sua imagem.

Na imagem, Juliette apareceu balançando a cabeça em negativa.