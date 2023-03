BBB 23: Domitila Barros se desculpa com Larissa por falas feitas no Quarto Branco

Após Larissa retornar ao BBB 23, Domitila Barros teve uma conversa em que se desculpou com a sister por falas no Quarto Branco

Neste sábado, 25, Domitila Barros e Larissa tiveram uma conversa sincera após uma desavença no BBB 23.

Antes de Larissa ter sido eliminada, Domitila comentou no Quarto Branco com Fred Desimpedidos que Larissa poderia deixar o BBB para responder mensagens de jogadores nas redes sociais.

No jardim da casa mais vigiada do Brasil, Domitila disse: “Por isso que eu acho importante você, tendo a sua opinião, eu falar para você o que foi que eu pensei e porque eu pensei assim. Provavelmente, outras pessoas pensam como você, mas eu tenho certeza que algumas pessoas tem a capacidade de entender o que eu estou querendo dizer”.

“Foi isso que eu pensei. Eu não vou dizer pra você nesse sentido e nem no outro, uma coisa para passar o pano e não me desculpar por isso. Tanto é que eu falei, eu não vou dizer desculpa Larissa e continuar falando. Eu quero entender, quero trocar com você”, ainda comentou a Miss Alemanha.

Domitila, então, se desculpou com a professora de Educação Física: “Nesse aspecto eu lhe desculpo, se você se sentiu ofendida. A minha intenção não foi essa, mas se com essa fala você se sentiu ofendida, eu peço desculpas. Peço desculpas também por essa coisa, que você realmente está certa, de ter diminuído o relacionamento de vocês a uma perspectiva minha que não é uma perspectiva real ao que vocês viviam”.

“É um erro muito grande meu, de julgar o relacionamento, interpretar de uma forma que eu diminua ele. São essas duas coisas que eu acho necessário pedir desculpas”, ainda adicionou a modelo.

Após as falas de Domitila, Larissa comentou: “Diminui meu sentimento também, como mulher. Eu tive que escutar aqui, pessoa falando que: ‘Ele nem é bonito, ela tá com ele porque ele é famoso, interesseira’. Entende que diminuiu tudo que eu sinto, diminui toda minha história, meu caráter”.

Por fim, a professora perguntou: “Você pediu para jogadores votarem em mim porque era a chance deles?”. Domitila disse que não.

Sumiu!

Durante a festa na madrugada deste sábado, 25, os brothers se assustaram após Márvvila sumir na casa do BBB 23.

A cantora foi procurada por todos os cantos da casa e ainda tomou uma advertência da produção. Porém, ao ser encontrada, Márvvila fez os participantes e espectadores caírem no riso.