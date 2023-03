BBB 23: Depois de declararem guerra, Ricardo e Fred se abraçam

Fizeram as pazes? Ricardo parabeniza Fred por vitória no Quarto Branco do BBB 23

A aliança voltou? Ricardo Camargo (30) deixou o orgulho de lado e abraçou Fred Desimpedidos (33) depois que o jornalista retornou vitorioso da dinâmica do Quarto Branco do BBB 23 nesta quinta-feira, 09. Os dois são rivais declarados e trocaram farpas durante toda a semana, com direito a um barraco no Jogo da Discórdia, o que levou ao racha do biomédico com o Grupo Deserto.

Mas parece que as tretas são águas passadas. Assim que o líder da semana adentrou a sala da casa mais vigiada do Brasil, cruzou com o rival. Os dois deram risada da situação juntos e trocaram um abraço sincero. Alface quebrou o silêncio e fez questão de parabenizar Fred por sua vitória.

Ricardo abraça e felicita Fred pela vitória no Quarto Branco 🫂 Confira ➡️ https://t.co/zF9mUWc24v#BBB23#RedeBBBpic.twitter.com/mVvdlQYAYm — Big Brother Brasil (@bbb) March 9, 2023

Além de receber felicitações, Fred também retornou a casa repleto de vantagens depois de vencer Domitila (38) na prova de resistência do Quarto Branco. O ex-marido de Bianca Andrade (28) e pai do pequeno Cris (1), garantiu a imunidade da semana e ganhou o carro 0 km que participou da disputa da prova.

Ricardo revela três brothers que são seus alvos na casa:

Na tarde da última quarta-feira, 08, Ricardo não parecia ter superado a treta com Fred e incluiu o brother em sua lista de alvos. Ressentido com a treta no Jogo da Discórdia, o biomédico abriu o coração sobre a rivalidade em uma conversa com a psicóloga Sarah Aline (25) do Quarto Fundo do Mar.

"Preciso falar quem são meus focos?", disse o biomédico. "Eu já sei. Fred, Lari...", falou a ex-emparedada: "Bruna depois". Ricardo explicou o alvo em Fred: “As coisas que ele falou pra mim, que ele fez pra mim, pra você e outras coisas. Me julgar, sendo que fez a mesma coisa” e finalizou: “Ele jurou outra pessoa que fez uma parada diferente, mas teve o mesmo resultado, que era se defender, e diz que é errado. Pra mim, isso aí não passo", detonou.