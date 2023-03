BBB 23: Dania Mendez cita Cara de Sapato ao se despedir dos brothers

Dania Mendez pensa em procurar contato com Cara de Sapato após ele ter sido expulso do BBB 23

A mexicana Dania Mendezdeixou a casa do BBB 23, da Globo, no início da tarde desta sexta-feira, 17, após a expulsão de MC Guimê e Cara de Sapato. Ao se despedir dos colegas, ela contou que quer fazer contato com o lutador, que saiu da atração ao ser acusado de assédio contra ela, já que roubou um beijo dela durante a noite de festa.

Em sua despedida, ela disse: “Obrigada a todos. Vocês são seres lindos, que tudo isso fique no jogo, que todos os problemas e todas as brigas fiquem aqui, porque lá fora temos uma vida linda. Que isso fique aqui. Levem o melhor de cada pessoa, o mais bonito. O ruim fica aqui. E que ganhe o melhor. Aproveitem isso aqui. Eu vou seguir com o meu programa com minha outra família. Eu tenho uma família nova brasileira. Estou muito feliz”.

Além disso, ela afirmou: “Vou buscar todos vocês, e também o Sapatito”.

MC Guimê fala pela primeira vez após ter sido expulso do BBB 23

Nos stories do Instagram, MC Guimê falou pela primeira vez após ter sido expulso e desmentiu os boatos de que teria gritado com a produção. “Boa tarde Brasil, boa tarde Instagram. Estou aqui para dizer que, sim, vou me pronunciar oficialmente até hoje no fim do dia. Estou muito triste com tudo o que rolou desde quarta-feira na festa do BBB 23 e a minha eliminação ontem também. Estou de coração partido, mesmo. Ainda estou processando tudo o que rolou, são muitas informações, estou muito chateado pelo momento”, disse ele.

“E vou me pronunciar oficialmente e vocês poderão ver mais as minhas palavras, e eu contar sobre isso. E reconhecerei as minhas falhas, tenho coração humilde e aberto para reconhecer os meus erros quando preciso e sei que errei. Estou aqui também só para deixar claro que essas notas que estão saindo sobre eu ter esbravejado com a produção, eu ter xingado o elenco, é uma mentira das piores. A direção sabe o carinho e o respeito que eu tenho por todos eles”.

“Vocês puderam me acompanhar por dois meses na casa mais vigiada do Brasil e conheceram um pouco mais sobre o Guilherme Dantas, o coração do MC Guimê, o jeito que eu sou de verdade, porque ali não tem como você criar um personagem, é um jogo da vida real. Quero deixar isso claro para vocês que viram essas notas, eu não esbravejei, não xinguei em nenhum momento, ninguém da direção, ninguém do elenco, ninguém da produção. Sou grato por tudo o que vivi lá dentro até os momentos ruins, toda a experiência que tive. Sei da caminhada, da trajetória que eu construí lá dentro, e também tenho noção do erro e das falhas que cometi na quarta-feira, no dia da festa. Volto em breve aqui”, finalizou.