BBB 23: Bruna Griphao exibe tanquinho em banho e leva fãs à loucura

De biquíni, Bruna Griphao tomou banho na casa após perder prova de imunidade e impressionou com o tanquinho

Bruna Griphao (23) entrou no BBB 23 mostrando que tem foco! Afinal, a atriz tomou banho dentro da casa mais vigiada do Brasil e exibiu seu tanquinho, que não esconde a dedicação nos treinos. A equipe de Bruna, inclusive, aproveitou para publicar alguns registros do momento no Twitter, levando a torcida à loucura.

Após a intensa prova de imunidade, em que a dupla Bruna e Larissa (24) foi eliminada na final, a atriz tomou um banho para se livrar da lama acumulada no desafio. Nos cliques, Griphao surgiu com um biquíni rosa e preto e a barriga sarada em dia: “Olhem a barriguinha da gata! Como pode ser tão gata!”, a assessoria escreveu na legenda.

Nos comentários não faltaram elogios para a loira: “Tanquinho ta on! E a minha parece uma máquina de lavar de 11 kg”, brincou um fã. “A meta esse ano é ter a barriguinha da Bruna”, disse outra. “O shape dela é massa demais”, comentou uma seguidora, seguida de “Meu deus dá pra lavar roupa nesse tanquinho”.

Alguns internautas também questionaram se a barriguinha negativa de Bruna seria fruto de uma cirurgia plástica: “Quero esse abdome, não é de lipo Lad não, né?”, indagou uma fã. “Curiosidade adm: natural ou lipo?”, perguntou outra. As mensagens foram respondidas pelos próprios fãs, que contaram sobre a rotina intensa de treinos da loira.

Mas essa não foi a primeira vez que o tanquinho de Bruna foi assunto nas redes sociais. Em recente entrevista à revista Quem, o personal trainer da atriz, Ricardo Lapa abriu o jogo sobre seus treinos e contou que Griphao tem uma rotina definida para o BBB. Na ocasião, ele brincou: “Esse tanquinho é meu”, se referindo ao trabalho com Bruna, que malha duas vezes por dia.

Bruna Griphao exibe tanquinho em banho no BBB 23. Reprodução/ Globoplay

Bruna Griphao e Gustavo se estranham na primeira noite

Deu ruim! Durante a prova de imunidade exibida na estreia do BBB 23, na última segunda-feira, 16, o clima ficou tenso entre dois brothers. Bruna Griphao e Gustavo se desentenderam e trocaram farpas.

Gustavo e a dupla Key Alves haviam sido eliminados, mas a produção notou um erro técnico e colocou a dupla de volta ao jogo: “Chupa, Bruna! Não falou que o cowboy tinha saído? Ele voltou, minha filha”, disse Gustavo. Bruna desabafou com seu grupo dizendo que ele era bom, mas que estava com raiva naquele momento: “Com vontade de chutar a cara dele”, comentou.