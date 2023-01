BBB 23: Bruna Griphao e Gustavo se estranham na primeira noite

Climão! Gustavo alfineta Bruna Griphao e os dois trocam farpas durante a primeira prova de imunidade do BBB 23

O clima ficou tenso entre a atriz Bruna Griphao e o fazendeiro Gustavo na primeira prova de imunidade do BBB 23, da Globo. Os dois se estranharam durante a dinâmica e trocaram alfinetadas.

Na noite de prova, Gustavo e Key Alves foram eliminados da competição, mas a produção percebeu que foi um erro técnico e voltou atrás na decisão. Ao voltar para a disputa, Gustavo alfinetou Bruna. “Chupa, Bruna! Não falou que o cowboy tinha saído? Ele voltou, minha filha”, disse ele.

Por sua vez, Bruna ficou irritada e desabafou com seus amigos ao dizer que estava brava com ele. Logo depois, ela completou: “Esse maluco é bom, mano. Ele é muito bom de prova. Não era para eu estar falando isso, porque estou com raiva dele. Com vontade de chutar a cara dele”. Ela ainda disse que vai conversar com Gustavo após o fim da prova para conversar sobre o que aconteceu.

Saiba como será o primeiro paredão do BBB 23

O apresentador Tadeu Schmidt contou sobre o primeiro paredão do BBB 23. Ele contou que a dupla escolhida para sair da casa não sairá do jogo de uma vez. Isso porque a dupla eliminada irá para o quarto secreto e uma nova votação será iniciada. O público vai escolher quem vai ser eliminado e quem vai continuar no jogo e voltar para a casa do BBB.

Deste modo, o primeiro paredão do BBB 23 será em duas etapas. Primeiro, duas duplas disputam a preferência do público e uma delas vai parar no quarto secreto. Logo depois, os dois participantes da dupla eliminada irá disputar uma nova votação, agora individual, e apenas um deles será eliminado de vez do programa.