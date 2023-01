BBB 23: Primeiro paredão terá quarto secreto e duas etapas

Tadeu Schmidt deixa os brothers preocupados ao contar que primeiro eliminação será em dupla, mas revela quarto secreto no BBB 23. Saiba como será!

A noite de estreia do BBB 23, da Globo, já trouxe uma revelação sobre o primeiro paredão da temporada. O apresentador Tadeu Schmidt revelou que existirá um quarto secreto logo na primeira semana de jogo.

Durante a conversa com os brothers e sisters, o comunicador revelou que todas as dinâmicas da semana serão realizadas em duplas – que são as duplas que os internautas formaram antes do início da edição e com as quais eles já entraram na casa. Eles vão disputar a prova da imunidade, a prova do anjo, a prova do líder e também fazer a votação em dupla. Inclusive, uma dupla será eliminada.

Porém, Schmidt contou que a dupla escolhida para sair da casa não sairá do jogo de uma vez. Isso porque a dupla eliminada irá para o quarto secreto e uma nova votação será iniciada. O público vai escolher quem vai ser eliminado e quem vai continuar no jogo e voltar para a casa do BBB.

Deste modo, o primeiro paredão do BBB 23 será em duas etapas. Primeiro, duas duplas disputam a preferência do público e uma delas vai parar no quarto secreto. Logo depois, os dois participantes da dupla eliminada irá disputar uma nova votação, agora individual, e apenas um deles será eliminado de vez do programa.