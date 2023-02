BBB 23: Bruna Griphao diz que não quer o papel de vítima da edição

Bruna Griphao analisou sua trajetória no BBB 23 e desabafou sobre confiar demais em alguns brothers

Bruna Griphao (23) abriu o coração com alguns de seus aliados na madrugada da última terça-feira, 14. A sister, que se envolveu em um polêmico relacionamento abusivo com o ex-brother Gabriel (24), avaliou a sua postura no jogo e desabafou sobre o papel de vítima em conversa com Guimê (30) e Ricardo (30) após a eliminação de Paula (28) no BBB 23.

A atriz ainda falou que precisou mudar suas estratégias de jogo após Cristian (32), de quem era próxima, ter sido desmascarado: "Vou tratar todo mundo bem, porque não quero ver ninguém mal, mas eu virei minha chave. Não vou ser a vítima da edição, não vou ser a otária da edição. Não é meu isso”, Bruna revelou durante a conversa.

Por fim, a sister desabafou sobre a decepção que teve ao descobrir que o gaúcho estava usando a amizade entre os dois para obter informações de seu grupo: “Não dá pra eu deixar as pessoas entrarem assim, por isso eu virei minha chave", desabafou para os colegas de confinamento.

Bruna Griphao e Gabriel Santana detonam atitude de Cristian

Essa não foi a primeira vez que a loira desabafou sobre o decepção que teve em sua amizade com Cristian. Na última terça-feira, 14, Bruna Griphao desabafou com Gabriel Santana (23) sobre as atitudes do gaúcho. Bruna detonou: “Mesmo que ele nunca tenha verbalizado isso, ele mentiu para mim várias vezes, de graça. Porque não ia me incomodar se ele não me falasse nada”.

A atriz também desabafou sobre ter acreditado na amizade entre os dois: “Também não esperava isso dele”, e ainda refletiu: “Mas é isso, fui trouxa mesmo, acreditei num...”. E Gabriel continuou: “Numa pessoa que mentiu, e manipulou.","Eu acho que ele não precisava ter mentido para mim, porque eu nunca...”, completou Bruna, que teve sua fala interrompida porque Cristian se aproximou dos dois.