BBB 23: Bruna Griphao critica brother e dispara: ''Ficou 21 dias fora''

Antes do Raio-X, Bruna Griphao critica brother que ficou fora da casa após se sentir ofendida por ele

Na manhã desta segunda-feira, 03, antes de fazer o Raio-X após uma noite tensa de Paredão, Bruna Griphao criticou um brother por se sentir ofendida por ele. No Quarto Deserto, a atriz comentou a situação com suas aliadas.

A loira então disse que Fred Nicácio reclamou do tempo de Amanda dentro do Confessionário e falou com as amigas sobre o tempo que o médico ficou fora do programa. "Ficou 21 dias fora, 21 dias fora é muita coisa. 21 dias que a gente teve Raio-X, 21 dias, a gente fez isso 21 dias a mais que ele: 'Relaxa, homem, a gente sabe o que a gente está fazendo'", disparou sobre o médico que voltou ao jogo com Larissa, aliada da atriz.

Aline Wirley concordou com a sister e falou que não é a primeira vez que o brother reclama do tempo delas no Raio-X. Na sequência, a atriz analisou: "E pior que a gente nem manda torpedo, quem manda torpedo normalmente são eles"."Mas é isso: quem chega antes faz o Raio-X e leva o tempo que fizer, que é pra mandar", finalizou ela.

Bruna Griphao admite que gritou indireta para sister: ''Fui eu''

Após a formação do Paredão deste domingo, 02, as sisters do Quarto Deserto escutaram uma conversa do Quarto Fundo do Mar no Quarto do Líder. Não gostando do que ouviram de Sarah Aline, Bruna Griphao acabou jogando uma indireta para a psicóloga ao passar pela cozinha.

Por gritar a provocação e ter saído andando, a voz não foi identificada e alguns brothers acreditaram que Amanda teria falado as palavras: "Muito hipocrisia nessa casa". Antes de dormir, a atriz então esclareceu o ocorrido com as aliadas.

"Ele achou que fosse a Amandinha que tinha falado. Fiquei boladona. Mas passou já, foi momentâneo. Nem consigo sentir raiva da Sarah. Não dá", comentou Bruna Griphao sobre Ricardo Alface ter achado que a médica que havia jogado a provocação. "Bem nessa vibe, não dá", falou Larissa.

"Me incomoda porque no meu caso eu sempre tentei muito piorizar os meus afetos aqui dentro até o momento que eu vi que eu tava tomando fumo. Perdi você [Larissa] e ainda tentei priorizar. Fui Líder e eu poderia não ter perdido o Fredinho se eu tivesse feito diferente. Me incomoda me botar por causa do Fred", explica Bruna Griphao. Em seguida, Bruna diz o que respondeu para Ricardo: "Não foi a Amanda não, fui eu. Mas não foi pra você também não. Aí ele: 'ah tá'", explicou-se a atriz.

