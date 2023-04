BBB 23: Larissa revela medo de paredão com Domitila: ''Ela já se desculpou''

Após embates com Domitila, Larissa revela medo de paredão com adversária no jogo

Parece que a emparedada pela casa, Larissa, está apreensiva em enfrentar sua adversária no jogo, Domitila, no décimo segundo paredão do BBB 23. Após a formação da berlinda, a repescada fez um desabafo para Ricardo Alface sobre sua situação no reality.

Comentando o embate que teve com a ativista social, a professora de Educação Física se mostrou preocupada com o que o público pode pensar dela de ter resgatado as falas da miss a criticando. "Tem essa história toda da Domitila, que não tinha como falar, só que não sei qual a importância que isso tem. Pra mim tem muita importância. Mas sei que todo mundo erra, todo mundo aqui errou, inclusive eu", falou ela.

"O público perdoa muito, já perdoou várias pessoas que erraram. Depois que tu fala uma coisa, as pessoas buscam coisas que talvez você tenha feito. Coisas que eu nem sei. Fico com medo disso", desabafou a sister. "Fico com medo. Agora ela já se desculpou", revelou Larissa.

A sister seguiu o desabafo e disse achar que o Paredão será sobre Domitila e ela. Em seguida, ela falou sobre o seu retorno para o jogo e sobre ter voltado com vontade de movimentar a casa. "Acabou férias. Quero que todo mundo aqui queira o prêmio. Quando chegou aqui, penso isso. Se tiver que falar, vou falar. Vou me unir com as meninas. Não vou puxar saco de ninguém porque é forte lá fora. Vou ter medo porque a pessoa tem torcida lá fora? Não dá. Se não, entrega o prêmio para ela. Eu tenho medo, mas vai com medo mesmo", declarou.

++ Larissa e Amanda explicam escolhas de imunidade relâmpago: ''Estratégica''

Sisters do Quarto Deserto revelam próximos alvos: ''Ninguém vota nela''

Após a formação do décimo segundo paredão do BBB 23, as sisters do Quarto Deserto já começaram a planejar os votos para as próximas berlindas do reality. Na madrugada de segunda-feira, 03, Aline Wirley, Amanda, Bruna Griphao e Larissa compartilharam suas estratégias no jogo.

Emparedada pela casa, a professora de Educação Física começou a conversa dizendo que tem uma lista de alvos. "Tô vendo muita gente paradinha, só sentadinha na janela, sabendo que não vai ser votado. Negócio é botar um ponto de interrogação na cabeça de todo mundo", falou ela.

Amanda, que também está no Paredão pelos votos da casa, concordou com a aliada e analisa o motivo para ser o foco de votos dos adversários. "Estão me julgando por não movimentar o jogo (...) Eu fiz jogadas aqui dentro, tem pessoas que não fizeram jogadas", declarou a médica.

Bruna Griphao confortou a amiga e em seguida falou de brothers que acredita que estão parados na casa. "Sarah, jogo mais confortável da casa. É amada por todos, idolatrada, ninguém vota nela, quando vota é um estardalhaço", disparou a atriz. "Segundo Fredão, terceiro Facinho", Amanda completou.

Bruna concordou e apontou o nome de Marvvila. Larissa, então, sugeriu que as amigas votem em Sarah Aline nas próximas vezes. As aliadas concordaram, mas Amanda sugeriu mais um confinado. "A Sarah tem o jogo confortável, o Facinho tem o jogo confortável. Porque o Facinho faz o meio de campo dos dois lados e ele não é primeira opção. Porque ele sabe que aquele quarto vai votar na gente, e a gente sabe que a gente acaba focando nas pessoas ali do quarto. Então ele bate no peito dizendo que não quer um jogo confortável, mas é o cara que mais tá no jogo confortável aqui", indicou Ricardo a médica.