BBB 23: Big Boss dá bronca nos participantes: 'Fica proibido'

Big Boss perde a paciência e dá puxão de orelha nos participantes por causa de um vício: 'Nós não gostamos'

A direção do BBB 23, da Globo, tomou uma decisão radical sobre os participantes da temporada. Após perceber que alguns brothers e sisters estão fumando demais, o Big Boss resolveu dar um puxão de orelha em todo mundo. Ao perder a paciência, o diretor do reality show fez novas regras para quem quer fumar dentro do confinamento.

Em uma mensagem nesta quinta-feira, 19, o Big Boss informou o que os participantes não podem mais fazer. "Atenção, senhores. Nós não gostamos de fumantes e temos muito na casa. Nós vamos reorganizar, pois vocês estão fumando muito", informou.

Logo depois, a mensagem do Big Boss informou as novas regras. "É proibido entrar em casa com cigarro, mesmo que esteja apagado. Fica proibido usar cigarro na orelha, pois orelhas não fumam. O melhor exemplo que vocês podem dar é parar de fumar", afirmou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por SPLASH UOL (@splash_uol)

Punição no BBB 23

Na tarde desta quinta-feira, 19, Gustavo e Key Alves sofreram uma punição por causa de uma regra que não cumpriram no confinamento. Os dois estavam embaixo do edredom e resolveram combinar voto de forma discreta. Porém, a produção não conseguiu captar o áudio e eles foram punidos.

Isso porque a regra da atração diz que os participantes não pode se esconder para conversas e que tudo precisa ser captado pelos microfones. Com a punição, os dois perderam estalecas.