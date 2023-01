BBB23: Sujou! Gustavo e Key são punidos pela produção após infração debaixo do edredom

Gustavo e Key são punidos pela produção; eles quebraram regra na tarde desta quinta-feira (19)

Casal recém-formado no BBB22, Gustavo e Key Alves foram punidos pela produção do BBB23 na tarde desta quinta-feira, 19, no BBB23. É que eles tiveram uma atitude que não é permitida.

Os dois conversaram combinando votos debaixo do edredom. Pelas regras do programa, os participantes não podem esconder as conversas que tem entre si. Tudo precisa ser captado pelos microfones.

Ambos perderam estalecas sendo informados pela produção sobre a punição.

Mais cedo, a atleta reclamou do comportamento de algumas sisters com o agroboy. "Estão grudadas em você, né? Não estou entendendo. Você acha que não enxergo?", brincou Key, que em seguida ensaiou uma cena de ciúmes. Em seguida, os dois seguiram falando sobre os possíveis votos dos dois no primeiro paredão do reality.

Pegação na primeira festa do BBB 23

A primeira festa do BBB 23 foi bem agitada! Após o show comandado pela cantora Anitta (29), a noitada foi marcada por troca de beijos entre participantes!

Durante a madrugada desta quinta-feira, 19, Key Alves conversou com Gustavo e disse que ele tem muito potencial para o jogo. Momentos depois, eles protagonizaram o primeiro beijo do reality show na pista de dança.