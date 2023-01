BBB 23: Arthur Aguiar reflete sobre possível volta de Gabriel do paredão: "Estranho"

"Se ele voltar e todo mundo se aproximar de novo fica um pouco estranho", apontou Arthur Aguiar

Arthur Aguiar (33) refletiu nas redes sociais sobre a possível volta de Gabriel no segundo paredão do BBB 23.

O modelo, que recebeu um alerta de Tadeu Schimdt sobre seu comportamento em relação a Bruna Griphao, disputa a preferência do público com Domitila e Cezar.

"Pode ser que eu esteja enganado? Pode. Se o Gabriel ficar, caso fique, porque não tem como ter certeza absoluta que ele vai sair, todas essas pessoas do grupo que estava e se afastaram dele, vão voltar a se aproximar como se nada tivesse acontecido", começou.

"Aí vem meu questionamento: essas pessoas se afastaram dele porque estavam com medo de estar queimado aqui fora e não queriam se associar ou se afastaram porque não concordaram com as atitudes que teve lá dentro? Porque se ele voltar e todo mundo se aproximar de novo fica um pouco estranho. Anotem: se ele voltar vocês vão ver isso acontecer e aí pensem nisso", finalizou o ator.

BBB 23: Cezar Black, Gabriel e Domitila Barros estão no segundo paredão

Nesta semana, Amanda e Fred Nicácio estão imunes . Ela conquistou a imunidade ao vencer a Prova do Líder junto com Antonio Cara de Sapato Jr.

Enquanto isso, Fred Nicácio está imune por causa do quarto secreto, que ele enfrentou contra Marília e voltou para a casa.

Para começar a formação do paredão, o anjo Ricardo deu a imunidade para Tina. “No início, a gente teve alguns atritos e aos poucos fomos nos conectando. Na prova, ela me deu muita força e a troca foi muito importante. Esse aqui é dela, ela merece muito nesse momento”, disse ele ao justificar sua decisão.

Logo depois, o líder Antonio Cara de Sapato Jr indicou Cezar Black. “A pessoa que eu vou votar não é minha primeira opção, mas foi a pessoa que se afastou de mim e é o Black”, afirmou. Ele teve direito ao contra-golpe e puxou Gabriel para a berlinda.