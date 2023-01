BBB 23: Intervenção de Tadeu Schmidt é um alerta, diz especialista em violência contra mulher

Segundo Alice Bianchin, o discurso de Tadeu Schmidt no BBB 23 pode ajudar outras mulheres a identificar situações abusivas

No último domingo, 22, Tadeu Schmidt quebrou um protocolo do reality BBB 23 e fez uma interferência sobre o relacionamento tóxico entre Bruna Griphao (23) e Gabriel Tavares (24). No discurso, o apresentador evidenciou que alguns limites estavam sendo ultrapassados, e que precisava dar o recado antes que algo mais grave acontecesse.

A atitude de Tadeu fez com que o tema ganhasse mais visibilidade, como um alerta para a sociedade de que não se pode tolerar esse tipo de relação. Essa é a opinião de Alice Bianchin, doutora em Direito Penal pela PUC/SP, especialista em violência de gênero e professora do Meu Curso Educacional.

Alice também destaca que há relatos de mulheres que se identificaram na mesma situação de Bruna e que homens também podem se reconhecer como autores de comportamentos parecidos ao analisarem o reality: “É desse tipo de conscientização que nossa sociedade necessita para podermos sair da triste condição de um dos países com o maior índice de mortes de mulheres do mundo”, enfatizou.

A advogada salientou algumas das características de um relacionamento abusivo, que pode ter muitos tipos e intensidades, mas os fatores mais comuns são: abalam a autoestima da vítima e geram danos à saúde física e emocional. “Quando o relacionamento abusivo não deixa marcas é sempre mais difícil de ser compreendido pela vítima e por aqueles que convivem com o casal. Suas consequências, entretanto, são igualmente trágicas”, disse a especialista.

Ainda segundo Alice, no caso do reality existe a possibilidade da emissora de TV ser responsabilizada, mas que a atitude do apresentador foi de extrema importância para amenizar riscos: “Foi muito salutar a intervenção do apresentador. E a importância dela se estende para a mensagem que foi passada para a sociedade de que tal tipo de comportamento não será e não pode ser tolerado”, finaliza a advogada.

O caso de Bruna Griphao no BBB 23 não foi uma situação isolada, já que outras participantes do reality também passaram por relacionamentos abusivos dentro da casa e refletiram o que, infelizmente, muitas mulheres vivem em seu dia a dia longe das câmeras. Relembre os casos.