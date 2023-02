BBB 23: Amanda se assusta com recado da produção e diverte brothers: ''Não sei''

Médica Amanda leva susto e arranca risadas dos brothers ao receber ordem da produção do BBB 23 duas vezes por peça de roupa

A sister Amanda levou um susto ao tomar uma chamada de atenção da produção do BBB 23 nesta terça-feira, 28!

No Quarto Deserto, enquanto se arrumava para ação de um patrocinador no confinamento, a médica escutou um recado do Big Boss do reality show da Globo falando para ela arrumar a roupa. Ao lado de Aline Wirley, a paranaense se assustou ao ouvir seu nome e arrancou risadas dos brothers que estavam no cômodo.

"Amanda, acertar o lado do vestido", disse a voz nas caixas de som da casa. "Eu não sei!", disse a sister, que recebeu ajuda da ex-integrante do Rouge. "Você não meteu essa não, Amandinha", se divertiu MC Guimê com a trapalhada da amiga."É ao contrário, essa é a frente", reparou Aline.

Momentos depois, a paranaense levou outra chamada: "Amanda, o vestido está invertido!", disparou o Big Boss. Aos risos, MC Guimê brincou: "Agora se vim na terceira vez: 'Amanda, eu já te falei.'"

Nas redes sociais, os fãs também se divertiram com a cena. "Mandaram um look complicado pra pessoa mais lerda da casa kkkkkkkkkkkkkkk", "Ninguém lá tava entendendo esse vestido, nem nós kkkkkkk", "Amandinha fazendo coisas de Amanda", "A pobi sem saber como vestir o look", "Daqui a pouco vão chamar ela no confessionário pra ajudar a se trocar", comentaram.

Confira o momento:

A póbi tentou arrumar e errou de novo o lado do vestido! #TeamAmanda#BBB23pic.twitter.com/NMpEWRelCc — Amanda Meirelles (@draameirelles) February 28, 2023

BBB 23: Amanda diz que vai expor Key Alves e Cezar após ouvir conversa dos brothers

Atrás da porta do Quarto Deserto, Amanda e Cara de Sapato conseguiram ouvir conversa de Key Alves e Cezar Black sobre uma aliada deles na casa do BBB 23. O lutador de MMA chegou a propor uma reunião com os parceiros no jogo. Larissa incentivou Amanda a expor que escutou os brothers falando de Domitila.

"Vai chegar um momento, Amanda, que tu vai pegar e falar, porque tu que escutou", disse a professora de Educação Física. "Talvez eu fale amanhã. Talvez fale para ela, pra Domi", respondeu Amanda. Ricardo também encorajou: "Fala pra Domi, fala agora".

"Eu vou falar pra ela", disse Amanda. "Eles vão flagrar que Black e Key estão juntos falando dos dois", comentou Larissa, que durante o Jogo da Discórdia de segunda-feira, 27, também expôs as vezes que Key falou de Fred Nicácio pelas costas para o Quarto Deserto.

Na conversa que Amanda e Cara de Sapato ouviram, Cezar desabafou com Key Alves sobre a sister. "O problema todo é ela não dizer o que tem contra mim. A gente já tinha passado essa página", reclamou o enfermeiro no banheiro.

