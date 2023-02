BBB 23: Amanda fala que vai expor brothers após ouvir conversa escondida

Surpresa, médica Amanda diz que vai entregar Key Alves e Cezar para sister após ouvir conversa dos dois ao lado de Cara de Sapato

Atrás da porta do Quarto Deserto, Amanda e Cara de Sapato conseguiram ouvir conversa de Key Alves e Cezar Black sobre uma aliada deles na casa do BBB 23.

O lutador de MMA chegou a propor uma reunião com os parceiros no jogo. Larissa incentivou Amanda a expor que escutou os brothers falando sobre Domitila Barros.

"Vai chegar um momento, Amanda, que tu vai pegar e falar, porque tu que escutou", disse a professora de Educação Física. "Talvez eu fale amanhã. Talvez fale para ela, pra Domi", respondeu Amanda. Ricardo também encorajou: "Fala pra Domi, fala agora".

"Eu vou falar pra ela", disse Amanda. "Eles vão flagrar que Black e Key estão juntos falando dos dois", comentou Larissa, que durante o Jogo da Discórdia de segunda-feira, 27, também expôs as vezes que Key falou de Fred Nicácio pelas costas para o grupo do Quarto Deserto.

Na conversa que Amanda e Cara de Sapato ouviram, Cezar desabafou com Key Alves sobre uma sister. "O problema todo é ela não dizer o que tem contra mim. A gente já tinha passado essa página", reclamou o enfermeiro no banheiro.

"É por isso que estou te falando, deixa ela. Deixa ela ser a surtada. Não vai fazer a mesma coisa igual. Ela está com ciúmes, porque estou mais com você. Coisa de mulher", disparou Key.

Cezar, então, disse que a sister fica falando mal dele, e a atleta respondeu: "Você não está sozinho. A gente não precisa de mais ninguém, esquece isso. Deixa ela falar, deixa ela surtar...".

Vale lembrar que Sapato, Black e Fred Nicácio se enfrentam no sétimo paredão do BBB 23. Um deles será eliminado nesta terça-feira, 28.

BBB 23: MC Guimê chama Key Alves de ignorante

Os brothers do BBB 23 brincaram de Verdade ou Consequência no Jogo da Discórdia e MC Guimê aproveitou a dinâmica para confrontar Key Alves mais uma vez. O funkeiro chamou a atleta de ignorante, e ela decidiu se desculpar.

"No início do jogo nós tivemos embates diretos [...] Da mesma forma que a gente tinha uma identificação com o outro lá de fora, chegou aqui você não se identificou comigo, assim como eu não me identifiquei com você", iniciou o músico.

Para MC Guimê, a rivalidade entre os dois piorou após ele indicar Gustavo ao Paredão. Além disso, o funkeiro declara que a sister foi ignorante com ele após a eliminação do Cowboy.

"Você chegou ali, apontou o dedo na minha cara, foi totalmente ignorante falando: 'Você mexeu com a pessoa errada'. Acho que é bom você lembrar que me colocar no Paredão antes me dá o direito de colocar essa pessoa no momento que eu quiser. Então, achei que você foi ignorante comigo e eu não sabia que tinha uma nova regra do BBB que você tem que ser 'invotável'", declarou Guimê.

