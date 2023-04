BBB 23: Amanda confronta Ricardo e promete: ''Abre seus olhos''

Após Jogo da Discórdia, Amanda confronta Ricado sobre voto e brothers tem conversa sincera sobre se votarem

Após o Jogo da Discórdia, Amanda e Ricardo tiveram uma conversa sincera no lado externo da casa do BBB 23. Os brothers falaram sobre a saída dos participantes eliminados e Alface criticou o posicionamento de Gabriel Santana no reality, dizendo que o ator "sabonetava" nos Jogos da Discórdia.

A médica então tentou confrontou o biomédico questionando o motivo dele tentar resolver as conversas após o término da dinâmica. "Jogo da Discórdia, você tá 'metendo o pau' em mim, você quer que eu faça o que? (...) Ali eu vou me acertar com você no tempo que eu quiser, ali [no Jogo da Discórdia] eu tinha trinta segundos pra me defender", argumentou ele.

Amanda, então, explicou que chamou o brother no Jogo pela postura do biomédico de justificar o voto nela na última formação do Paredão. "Mas eu não quero que você deixe de votar em mim. Aquilo que eu fui falar com você, foi só pra gente ter uma boa convivência aqui. Mas se quiser votar em mim, mete bronca", disparou Ricardo.

"Mas você não precisa nem pedir", respondeu ela arrancando risadas das aliadas. Em seguida, Bruna Griphao afirmou que a partir do momento em que Ricardo saiu do Quarto Deserto, ele se tornou um alvo de voto para elas.

Mais tarde, Amanda confrontou novamente Ricardo, quando o biomédico perguntou a ela se arrecadaria votos o suficiente para colocá-lo no Paredão. "Você acha que as meninas estão comigo ou estão com vocês? Você acha que eu não consigo chegar ali no Black e falar pra votar em você se eu quiser?", respondeu ela. "Abre seus olhos, cara. Você tem que tomar cuidado onde você pisa. Tudo aqui tem consequências, você escolhe uma coisa, você renuncia uma proteção, é assim", Amanda disparou.

Fred Nicácio e Aline Wirley trocam farpas e sister chora: ''Papelão horrível''

O Jogo da Discórdia desta segunda-feira, 03, mexeu com os ânimos dos brothers na casa. Na dinâmica, Fred Nicácio e Aline Wirley trocaram alfinetadas e, mesmo após o término do jogo, eles continuaram a discussão.

O médico se mostrou incomodado com uma conversa íntima que teve com a cantora e ela expôs na dinâmica na frente de todo mundo.

Ela se aproximou dele depois do programa e ele disparou: "Não quero conversar com você, está muito feio o seu papel. Você trazer uma conversa íntima que eu tive com você para o Jogo da Discórdia... que papelão, que coisa feia! Um papelão horrível!".

Mais cedo, o médico reclamou da cantora e disse que ela perdeu as estribeiras. Aline Wirley e Fred Nicácio se desentenderam durante e depois do Jogo da Discórdia. Na dinâmica, o médico a chamou de omissa e, mais tarde, a acusou de expor uma conversa íntima entre os dois.

Após a discussão, a ex-Rouge foi chorar no Quarto Deserto com suas aliadas.