Big Brother / Que amor!

BBB 23: Aline Wirley se emociona ao ouvir música que gravou com o marido antes do reality

Durante sua festa do líder no BBB 23, Aline Wirley não segurou a emoção ao ouvir música que gravou com o marido, Igor Rickli, antes do confinamento

CARAS Digital Publicado em 06/04/2023, às 07h55