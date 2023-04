BBB23: Domitila é atingida por fogos de artifício durante festa: "Queimou"

Domitila é atingida por fogos de artifício durante a festa da líder Aline Wirley

A festa da líder Aline Wirley que rolou na casa do BBB23 acabou gerando um momento que deixou alguns fãs preocupados. É que pela segunda vez seguida a sister Domitila foi atingida por fogos de artifício cenográficos.

Tudo aconteceu quando ela estava dançando na pista. Após o disparo realizado pela produção, ela teve as pontas dos cabelos queimadas e ficou visivelmente incomodada. A Miss Alemanha fez questão de deixar claro que não gostou e contou para Ricardo Alface o que aconteceu .

"Queimou meu cabelo, velho", disse de cara fechada. Nas redes sociais, o perfil oficial da sister também se pronunciou, já que é a segunda vez nessa semana que isso acontece. "E a saga dos foguetes cenográficos inimigos da Domi continua: hoje ela queimou um pouco o cabelo", escreveram.

Fãs também reagiram. "Não sei porque a produção insiste em colocar isso nas festas. Hoje queimou um pouquinho o cabelo dela, outro dia pode queimar muito mais que o cabelo de uma pessoa. Não fazem um isolamento seguro do equipamento que solta faíscas. Parece coisa de organizador amador", disse um. "Eu vi na hora. Soltaram no momento exato que ela passou. Pegou na pele e no cabelo", escreveu outro.

E a saga dos foguetes cenográficos inimigos da Domi continua: hoje ela queimou um pouco o cabelo! 🤣 #BBB23pic.twitter.com/StXNn2dnL1 — Domitila Barros 🦁 (@domitila_barros) April 6, 2023

CRÍTICAS

A apresentadora Sonia Abrão (59) é uma telespectadora assídua do BBB 23 e tem viralizado a cada comentário que faz sobre a atual temporada. Para a jornalista, Domitila Barros (38) é uma verdadeira farsa e se perdeu no jogo.

Em participação no Podcast CARAS, a famosa mostrou que estava com a língua afiada e não economizou nas críticas. Ela até provocou a sister com um apelido nada amigável: "A 'Domentira' acho a coisa mais falsa do mundo. Ela é feministinha de araque! A gente fala que é de Taubaté".

Segundo Sonia, a miss Alemanha se aproveita da pauta feminista quando lhe é conveniente, mas nos bastidores acaba sendo machista. "Ela só usa o discurso da mulher só quando interessa pra ela, mas faz coisas muito pesadas em relação às mulheres. Toda a maldade do Fredão ela é cúmplice", declarou