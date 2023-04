BBB 23: Aline Wirley comenta 'Jogo da Discórdia' com Fred Nicácio: "Gatilho"

Cantora Aline Wirley falou sobre ter sido chamada de "omissa" e "planta" pelo médico Fred Nicácio

A cantora Aline Wirley falou sobre a confusão com Fred Nicáciono jogo da discórdia, onde ele a chamou de "omissa", "planta" e afirmou que ela se escondia atrás das pessoas para se proteger.

Ao rever as cenas no 'Mais Você', a ex-Rouge abriu o coração: "Tô tentando entender o que aconteceu aqui fora, são muitas camadas. Foi algo que mexeu muito comigo, quando ele volta com informações e traz no Jogo da Discórdia, porque fiquei sem entender".

"Mexeu comigo, em uma dor que eu sei. E foi um gatilho essa coisa da omissão. Eu entro na casa como um corpo político, não tem jeito. Eu sou uma mulher preta e eu sabia que ia ter um peso, porque tem. Se espera muito, tem muita expectativa, só que eu queria jogar o jogo sendo a Aline, podendo amar, errar, existir ali em paz", explicou.

"E quando ele fala, me dói porque eu sou observadora, silenciosa, foi o jeito que eu consegui sobreviver. Eu fui criada por mulheres e essas que me criaram são silenciadas. Aqui fora, eu tô entendendo muita coisa. A gente tá falado de assuntos importantes, tô tentando me perdoar", confessou a vice-campeã do BBB 23.

"Eu senti que tinha alguma coisa ali, tinha um espaço entre nós. Ele é uma pessoa que eu respeito muito, tem um letramento racial importante, eu respeito o que ele fala. E quando ele me traz isso, me bate em um lugar muito profundo. Eu tô entendendo", afirmou após recém sair do confinamento.

Veja: