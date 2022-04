BBB 22: Tadeu Schmidt mostra o que anotava durante Jogo da Discórdia e surpreende web

Apresentador do BBB 22, Tadeu Schmidt compartilhou registro exibindo o que tanto escrevia em suas fichas durante o Jogo da Discórdia

CARAS Digital Publicado em 19/04/2022, às 12h23

O apresentador Tadeu Schmidt (47) divertiu a web ao brincar com as suposições dos brothers no BBB 22!

Durante o Jogo da Discórdia na noite de segunda-feira, 18, os confinados no reality global comentaram sobre o fato do comandante da atração estar anotando observações em seu caderno.

Ao perceber que os brothers continuaram falando sobre ele, Tadeu usou suas redes sociais para revelar o que tanto escrevia nas fichas que estavam em suas mãos. Na imagem, publicada em seu perfil no Instagram, o jornalista apareceu exibindo um desenho.

"Exclusivo!!! Fotógrafo revela o que Tadeu Schmidt anotava, durante o jogo da discórdia!", disse. "E a brincadeira não acabou, ainda, não!", brincou Schmidt na legenda da publicação.

Após a dinâmica na casa, Boninho revelou que iria trollar os brothers na manhã desta terça-feira, 19. "Nunca tá bom quando pode piorar. A gente ouviu uma conversa do Arthur então amanhã de manhã a gente vai falar 'todo mundo de mala pronta'. Por que? Só pra gente se divertir", contou o Big Boss.

Tadeu Schmidt celebra 3,5 milhões de seguidores na web

Recentemente, Tadeu Schmidt alcançou a marca de 3,5 milhões de seguidores na web e agradeceu aos fãs: "Gente acabei de perceber que somos 3,5 milhões! Que legal! Que barato! Fiquei muito feliz mesmo! "Se chegarmos a 4 milhões até o fim do BBB, eu vou postar uma foto de sunga! Mentira! Claro que não vou postar! Brincadeira!", brincou, esbanjando bom humor.

Confira o que Tadeu Schmidt tanto anotava durante o Jogo da Discórdia no BBB 22: